Trabalhadores com carteira assinada vão receber LUCRO BILIONÁRIO

A Caixa Econômica Federal anunciou que distribuirá uma quantia significativa de recursos aos trabalhadores até o mês de agosto. O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é calculado anualmente e dividido entre parte dos trabalhadores brasileiros, de acordo com o percentual aprovado pelo Conselho Curador do FGTS.

No ano passado, os brasileiros receberam 99% do resultado de R$ 13,3 bilhões, totalizando R$ 13,2 bilhões distribuídos. Para este ano, o FGTS estima um lucro de R$ 15 bilhões, referente ao ano de 2022.

Distribuição de lucro do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, e além dos depósitos mensais realizados pelos empregadores, o FGTS também gera lucro que é distribuído aos cotistas. A distribuição do lucro do FGTS ocorre anualmente e é determinada pelo Conselho Curador do fundo, que define o percentual a ser distribuído entre os trabalhadores.

No final de cada ano, é calculado o lucro do FGTS com base nas aplicações financeiras e investimentos realizados pelo fundo. Esse lucro é então distribuído proporcionalmente entre todos os trabalhadores que possuem saldo nas contas do FGTS no último dia do ano, geralmente em 31 de dezembro.

O percentual do lucro a ser distribuído em um determinado ano é decidido em reuniões do Conselho Curador, que analisa o desempenho do fundo, as aplicações financeiras e outros fatores relevantes. Essas reuniões geralmente ocorrem no primeiro semestre do ano seguinte ao período de referência do lucro.

Após a definição do percentual, a distribuição ocorre até o mês de agosto, conforme as regras estabelecidas. Os valores são creditados diretamente nas contas dos trabalhadores, e o pagamento pode ser consultado através dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela gestão do FGTS.

Saiba como sacar os recursos

Como já dito anteriormente, a distribuição de lucro do FGTS é um benefício anual oferecido aos trabalhadores brasileiros. No entanto, é importante esclarecer que o saque desses rendimentos segue algumas regras específicas estabelecidas por lei. Sendo assim, o trabalhador poderá realizar o saque da distribuição de lucro do FGTS nos seguintes casos:



Demissão sem justa causa: Se o trabalhador for demitido sem justa causa, ele terá direito ao saque dos rendimentos acumulados no FGTS, incluindo a distribuição de lucro.

Aposentadoria: Quando o trabalhador se aposenta, ele também tem direito ao saque do FGTS , incluindo a distribuição de lucro. Esse saque poderá ser solicitado na Caixa Econômica Federal, seguindo os procedimentos estabelecidos.

Doença grave: Em situações de doenças graves, o trabalhador poderá realizar o saque do FGTS, incluindo a distribuição de lucro. Para isso, é necessário apresentar os documentos comprobatórios da condição de saúde, conforme definido pela legislação vigente.

Compra da casa própria: Quando o trabalhador utilizar os recursos do FGTS para aquisição de um imóvel próprio, ele poderá sacar o valor correspondente, incluindo a distribuição de lucro. É importante lembrar que existem algumas regras específicas para esse tipo de saque, como o tempo mínimo de contribuição ao FGTS.

Desse modo, é importante ressaltar que a distribuição de lucro do FGTS não está disponível para saque livremente. O objetivo é que os rendimentos acumulados no fundo sejam utilizados em momentos de necessidade ou para a realização de objetivos específicos, como a aquisição de moradia.