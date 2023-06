Trae Young e Vanessa Bryant se tornam virais após o surgimento de fotos

ADepois que surgiram fotos dos dois juntos, Trae Young e Vanessa Bryant viralizaram.

Desde a morte do marido, Kobe Bryant, Vanessa está à frente do Bryant família tentando criar seus filhos restantes e manter viva a memória de Kobe por meio de esforços de caridade.

Isso, compreensivelmente, deixou muito pouco tempo para ela e para o prazer/crescimento pessoal, então a reação de uma foto com ela e Trae Young é um pouco difícil de entender.

Bryant estava reabrindo uma quadra de basquete no Wilson Park em homenagem a Kobe e sua falecida filha, Gianna, e Trae Young foi um dos principais participantes de alto nível.

Nenhuma sugestão de envolvimento romântico

Embora muitos tenham sido rápidos em somar dois e dois e concluírem que há um emaranhado romântico entre Young e Vanessa Bryanta presença da lenda da WNBA Lisa Leslie também mostrou que era apenas um evento de basquete.

Isso não é novidade para Vanessa, já que ela tem estado nas manchetes ultimamente por seus looks, fotos íntimas e pelo fato de ter ousado tirar uma foto com Pau Gasol.

Parece que ela não pode fazer nada para evitar as manchetes sobre seu status romântico, apesar do fato de que ela claramente se encontrará e se associará a uma proporção maior de estrelas da NBA do que a pessoa comum.

Para Trae Youngele ficará feliz em voltar a se concentrar em seus esforços na quadra, embora ainda não esteja claro onde ele jogará na próxima temporada.

Atlanta pode decidir trocar seu jogador principal, e várias equipes estão analisando como poderiam encaixá-lo em sua lista.

Atualmente, Kobe Bryantex-time do Los Angeles Lakerssão vistos como os favoritos para fazer uma jogada lucrativa para a guarda.