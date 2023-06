Transformação MrBeast: Arnold Schwarzenegger para bombear ferro com Jimmy

Jimmy Donaldsonmais conhecido como MrBeasté a celebridade do YouTube mais famosa do mundo, mas até ele ficou animado quando Arnold Schwarzenegger elogiou-o por sua incrível transformação corporal.

MrBeast, 25, foi ao Twitter na quinta-feira para compartilhar uma foto antes e depois dele sem camisa, mostrando uma tonelada de perda de peso e ganho muscular.

“Acordei e percebi que estava obeso, então comecei a levantar e caminhar 12.500 passos por dia”, escreveu MrBeast na legenda do post. “Ainda tenho um longo caminho até o jugo, mas estou feliz com meu progresso até agora.”

Schwarzenegger, 75, é cinco vezes Senhor Universo vencedor e sete vezes Sr. Olímpia que se tornou uma estrela de Hollywood e governador da Califórnia.

Apesar de sua longa lista de elogios, juntar-se ao MrBeast para um treino seria épico, e aparentemente já está em andamento.

Colaboração MrBeast x Arnold Schwarzenegger

O ator, conhecido por seu papel icônico em O Exterminador do Futuroentrou em contato com MrBeast no Twitter para dizer que eles deveriam malhar juntos.

“Uau – trabalho fantástico”, escreveu Schwarzenegger. “Continue bombeando e inspirando as pessoas! Deixe-me saber se você estiver em LA e quiser uma carona.”

MrBeast aceitou a oferta e Schwarzenegger respondeu dizendo que os fãs querem ver a sessão de ginástica acontecer, então eles têm que fazer isso agora.

Será ótimo ver que tipo de vídeo do YouTube o MrBeast criará envolvendo o lendário Schwarzenegger.