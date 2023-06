Trate Williams consciente e falando minutos após o acidente fatal de motocicleta

Na quarta-feira, a revista People entrevistou uma testemunha ocular que revelou ter visto Treat voar 15 pés no ar depois que seu helicóptero colidiu com um SUV em East Dorset, Vermont.

A polícia disse que Treat não conseguiu sair do caminho do Honda Element SUV que se aproximava, que acabara de fazer uma curva em seu caminho. O outro motorista sofreu ferimentos leves e não foi acusado ou citado no acidente de segunda-feira, embora a polícia ainda esteja investigando.

a testemunha Matt Raphahn , disse à People … ele correu para tratar – que estava deitado no chão – para ver se o ator estava bem. Rapphahn então correu de volta para sua oficina mecânica e ligou para o 911, notando que o motorista do SUV saiu de seu veículo para consolar Treat.

Rapphahn disse: “Era difícil dizer [it was Treat] com o capacete, mas [the SUV driver] o conhece – o conhecia – e ele estava dizendo: ‘Oh, meu Deus, é um deleite.'”