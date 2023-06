Travis Kelce acha que 50% a 80% dos jogadores da NFL usam maconha

EUn o NFLpoucos atletas podem afirmar estar entre os melhores de Travis Kelce. Este verão foi uma época gloriosa para o oito vezes Pro Bowlerenquanto ele se deleita na glória de seu segundo Super Bowl triunfo alcançado em fevereiro. Além disso, Kelce está se divertindo com o sucesso sem precedentes de seu podcast, Novas alturasque ele co-organiza com seu irmão, Jason. No entanto, a jornada para esse auge do sucesso nem sempre foi tranquila para Kelce.

Em uma entrevista sincera com feira de vaidade, Kelce expôs suas emoções ao refletir sobre alguns dos dias tumultuados que enfrentou. O ponto mais baixo de sua vida ocorreu em 2010, durante seus dias de futebol americano universitário no Cincinnati, quando ele enfrentou uma suspensão de um ano.

Esta penalidade foi imposta depois que ele falhou em um teste de drogas devido ao uso de maconha. O golpe devastador atingiu-o com força, deixando-o desesperado. No entanto, no campo dos esportes, a mudança é a única constante.

Kelce fala sobre a mudança de atitude da NFL em relação à cannabis

Kelce revelou que os tempos mudaram desde então, não porque jogadores como ele pararam de usar maconha, mas devido a uma transformação nas regras que regem seu uso. Desde 2021, os jogadores só são testados para drogas durante uma janela de duas semanas no início do acampamento de treinamento de verão. Consequentemente, a Kelce estima que uma porcentagem significativa, variando de 50% a 80% de jogadores, agora se entregam ao uso de cannabis.

Ele compartilhou com feira de vaidade“Se você parar no meio de julho, tudo bem. Muitos caras param uma semana antes e ainda passam porque todo mundo está malhando no calor e suando até morrer. Ninguém está mais sendo atingido por isso.“Parece que a maré mudou e as repercussões para uso de maconha diminuíram no mundo dos esportes profissionais.

As recentes realizações de Kelce em campo são uma prova de sua habilidades excepcionais e determinação inabalável. Concluindo seu sétima temporada consecutiva como um Tudo profissionalele mostrou sua proeza acumulando uma impressionante 1.338 jardas de recepçãos e conectando para 12 passes para touchdown. As atuações notáveis ​​de Kelce continuam a cativar os fãs e solidificar sua reputação como um dos melhores jogadores do esporte.