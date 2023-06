Travis Rudolph, ex-Gigantes WR, considerado inocente de assassinato em primeiro grau

Adepois de alguns anos de incerteza, Travis Rudolph, antigo Gigantes de Nova York wide receiver, foi encontrado inocente de assassinato em primeiro grau. O WR, que jogou na NFL durante a temporada 2017, também enfrentava três acusações de tentativa de homicídio, mas depois de algumas horas de deliberação, o júri em West Palm Beach determinou que ele não era culpado de nenhum.

de Travis Rudolph pesadelo começou em 7 de abril de 2021. O ex-wide receiver supostamente baleado em um carro com quatro homens a bordo fora de sua casa em Lake Park, Flórida. Esses homens, supostamente, confrontou-o após uma discussão que teve com Dominique Jones, que segundo relatos era sua namorada. Depois do tiroteio, Travis matou um homem chamado Sebastien Jean-Jacques e também teve outro ferido.

No julgamento, Rudolph se declarou inocente de todos os quatro carregadores, argumentando que suas ações foram conduzidas apenas por Defesa pessoal. Após dois anos, e após apenas duas semanas de julgamento, o júri em West Palm Beach concordou com a alegação do WR.

“Recuperei minha liberdade e posso voltar à minha vida”, Travis Rudolph disse após a decisão do júri, de acordo com WPTV e The Palm Beach Post.

Em 2022, o ex-wide receiver tentou arquivar o caso, citando o popular “Stand Your Ground” Lei da Flórida, mas sua proposta não teve sucesso.

O que vem a seguir para Travis?

Na quarta-feira, Travis Rudolph disse à ESPN que agora que o pesadelo acabou, ele está ansioso para fazer um retorno ao futebol.

Seguindo seu ano com o Gigantes de Nova York, ele teve uma oportunidade com o Miami Dolphins time de treino em 2018, onde infelizmente sofreu uma ruptura no ACL.

Em 2020 ele assinou ele Winnipeg Blue Bombers da Canadian Football Leaguee foi lançado mais de um ano depois do incidente do tiroteio.