Travis Scott enfrenta possíveis acusações criminais por tragédia no Astroworld

Travis Scott está na mira de um grande júri do Texas … enfrentando possível processo criminal pela tragédia mortal do Astroworld.

O advogado do rapper, Kent Schafferdisse ao TMZ … o Grande Júri do Condado de Harris está se reunindo agora, para decidir se seu cliente deve ser processado por continuar a se apresentar no festival de 2021, enquanto milhares de pessoas na multidão debandaram … causando 10 pessoas para morrer e um número incontável de feridos.