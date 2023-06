Treinador de basquete da WVU, Bob Huggins, preso por DUI

O basquete masculino WVU HC foi preso na noite de sexta-feira em Pittsburgh depois que os policiais observaram um veículo no meio de uma estrada com um pneu furado – o que se transformou em uma cena suspeita para o DP de Pittsburgh depois que eles disseram ter visto Huggins lutando fortemente para levar seu carro para a beira da estrada.

Eles acrescentam: “Estamos coletando mais informações e tomaremos as medidas apropriadas assim que a revisão for concluída.” BTW, os relatórios dizem que o SUV que ele dirigia era um aluguel … cortesia da West Virginia University.

Huggins foi criticado no início deste ano por dizer uma calúnia anti-gay no rádio, e isso o machuca profissionalmente. O tempo dirá como isso acaba afetando as coisas no trabalho.