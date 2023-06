Trenzinho turístico fará passeio gratuito para turistas e população neste sábado (10)

Passeio é totalmente gratuito e promovido pela Prefeitura de Penedo

Assessoria SETUREC/PMP

Na tarde de ontem (09), influenciadores digitais passearam no trenzinho e conheceram o Centro Histórico de Penedo. Turistas e toda a população de Penedo poderão conhecer a história e os principais pontos turísticos da cidade a bordo de um trenzinho turístico colorido.

A ação acontece na tarde deste sábado (10) e é totalmente gratuita. A concentração será às 13h30, na Praça Jácome Calheiros (Praça do Coreto), e a saída, por ordem de chegada.

Ontem (09), os ex-BBBs Ricardo Camargo, mais conhecido como ‘Alface’, Flay, Gabriel Fop e o influenciador Gutierrez Castro, do personagem ‘Leuriscleia’, foram uma das personalidades que participaram do momento divertido. Eles admiraram e se encantaram com a beleza da Orla do Rio São Francisco e de todo o Centro Histórico. O passeio rendeu muitos registros nas redes sociais.

“O trenzinho é mais uma maneira de fazer com que as pessoas tenham o privilégio de conhecerem e estarem mais perto do nosso rico e lindo Centro Histórico. Também é uma oportunidade de divulgação e promoção de Penedo como destino turístico, uma vez que todos eles possuem milhões de seguidores em suas redes sociais”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

A ação é promovida pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com o São João da Vila e com a empresa LS Producões e Eventos.