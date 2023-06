Três outros submarinos que encontraram problemas de segurança nos destroços do Titanic

Tele Destroços do Titanicque foi descoberto 75 anos após seu trágico naufrágio, continua sendo um local cativante, mas perigoso, que foi testemunhado por menos de 250 indivíduos devido aos perigos inerentes envolvidos no traiçoeiro Mergulho de 3.700 metros de profundidade.

Recentemente, um alarmante incidente desenrolou-se durante uma expedição ao local do naufrágio mais famoso do mundo. OImplosão do Titã submersível gerou preocupações em relação às medidas de segurança implementadas durante essas explorações. É desconcertante constatar que o Ocean Gate A embarcação de propriedade da Expedições é não é o primeiro de seu tipo ter encontrado tal destino.

Proprietário do submarino Titan mostrou o interior antes da tragédia

O Destroços do Titanicenvolto em mistério e tragédia, atraiu apenas alguns poucos para testemunhar seus restos sombrios, principalmente devido aos riscos significativos associados ao mergulho em profundidades de quase 3.700 metros. Os perigos inerentes a tal exploração em alto mar dissuadiram a maioria de se aventurar no abismo.

De acordo com uma reportagem do canal de notícias canadense hemograma completoo Ocean Gate submersível se destaca como a única embarcação falta de certificação de um órgão regulador, ao contrário dos outros nove submersíveis em todo o mundo capazes de mergulhar em profundidades de 4.000 metros ou mais. Avisos sobre as medidas de segurança inadequadas do submarino, emitidos por especialistas do setor e pelo próprio funcionário sênior da empresa, foram ignorados.

Esta não é a primeira vez que aventureiros enfrentam situações precárias durante expedições ao Destroços do Titanic. Uma breve olhada em três tentativas anteriores revela os perigos inerentes envolvidos

Que outros submersíveis enfrentaram um destino semelhante nos destroços do Titanic?

Em 1991, uma missão liderada pelo médico submarino canadense dr. Joe MacInnis teve como objetivo realizar mergulhos nos destroços do Titanic para fins de pesquisa científica e filmagem. No entanto, um dos 17 mergulhos encontrou um momento angustiante quando um submersível russo ficou preso em um emaranhado de fios. Felizmente, a tripulação conseguiu sair da situação com a ajuda de um segundo submersível.

Cineasta renomado James cameron, diretor do filme ‘Titânico,’ experimentou seu próprio contato com o perigo durante uma série de 33 mergulhos ao local do naufrágio. Em 1995, em seu terceiro mergulho, uma inesperada tempestade de areia atingiu o fundo do oceano. O submersível perdeu energia devido às fortes correntes, deixando a tripulação em escuridão completa e temperaturas quase congelantes. Depois de duas tentativas fracassadas de emergir, eles finalmente escaparam das profundezas após cinco horas angustiantes.

Apesar do medo de água, o repórter Michael Guillen corajosamente se aventurou nos destroços do Titanic em 2000, com o objetivo de se tornar o primeiro jornalista 88 anos para fazer isso. Tragicamente, o submersível de Guillen encontrou um corrente imprevisívelfazendo com que colidir com a hélice do Titanic. Detritos caíram sobre o submersível, obstruindo sua visão. Após uma hora de silêncio tenso, a embarcação finalmente voltou a subir com os esforços determinados do piloto do submersível. Victor Nisheta.

Esses incidentes destacam os imensos riscos envolvidos na exploração dos destroços do Titanic. Serve como um lembrete de que, mesmo com os avanços da tecnologia, aventurar-se nas profundezas para testemunhar a história ainda pode ser um desafio. empreendimento perigoso. A recente implosão do submersível Titan serve como um alerta, instando a indústria a reavaliar protocolos de segurança e priorizar o bem-estar daqueles que realizam tais expedições.

Como o fascínio do Titânico continua forte, é crucial garantir que a exploração futura do icônico naufrágio seja conduzida com a máxima atenção à segurança e às lições aprendidas com as experiências anteriores. Só assim poderemos honrar a memória do eventos trágicos que se desenrolou naquela noite fatídica em 1912 preservando o delicado equilíbrio entre curiosidade e cautela