Trevor Bauer supostamente enfrenta novas acusações de agressão sexual, ele nega as acusações

Outra mulher teria se apresentado e acusado Trevor Bauer de agressão sexual … mas a estrela da MLB está negando as acusações, alegando que ela inventou sua história na tentativa de extorqui-lo.

relatórios do USA Today as alegações contra Bauer foram todas feitas como parte de uma ação civil de uma mulher contra o ex-arremessador dos Dodgers, que foi movida no Arizona no ano passado.

De acordo com o jornal, a mulher alegou em documentos judiciais que Bauer a manteve sob a mira de uma faca durante um incidente em 1º de dezembro. 2020 – antes de estuprá-la durante outro encontro, dois dias depois.

No incidente inicial, a mulher – de acordo com o USA Today – disse que enquanto ela estava no colo de Bauer jantando com ele, ele “colocou sua faca afiada na minha garganta”.

“Fiquei atordoada e não ousei me mexer”, disse a mulher nos documentos do tribunal, segundo o relatório. “O Réu me perguntou: ‘Você já foi detido sob a ponta de uma faca?’ ao que respondo com hesitação: ‘Não’. O Réu respirou fundo e exalou. A faca do Réu arranhou minha garganta quando ele me soltou e eu me levantei de seu colo.”

Mais tarde naquela semana, o USA Today relata que a mulher diz que Bauer a sufocou inconsciente com o cabelo durante o sexo.

“Quando eu estava consciente, mas delirando”, disse ela em um processo judicial, “lembro-me de estar de costas enquanto ouvia o réu gritar sons / gemidos incomuns”.

A mulher supostamente engravidou durante o incidente.

O USA Today relata que os dois tiveram mais um encontro perturbador em março de 2021 … quando a mulher alegou que Bauer ficou violento com ela.

“Sabendo que estou grávida”, a mulher teria dito nos documentos do tribunal, “o corpo do réu me bate nas costas em cima do meu computador quebrando a tela antes de me dizer que não terá mais um relacionamento comigo se eu tiver esse bebê .”

Bauer, no entanto, está convencido de que não cometeu nenhum delito. Segundo o USA Today, ele entrou com um processo contra a mulher, acusando-a de extorsão, fraude e fingimento de gravidez.

Bauer teria dito em seus próprios processos judiciais que teve um encontro sexual consensual com ela em 1º de dezembro. 2020, mas a camisinha estourou. Ele alega que a mulher mais tarde disse a ele que estava grávida e queria quase US $ 2 milhões dele para um aborto.

De acordo com o USA Today, Bauer pagou a ela $ 8.761 por ajuda com a interrupção da gravidez… “

A agência relata que a mulher disse em uma reclamação alterada esta semana que optou por não fazer um aborto – mas, em vez disso, sofreu um aborto espontâneo em abril de 2021.

A mulher está supostamente pedindo US $ 3,7 milhões em seu processo.

Bauer já havia sido acusado publicamente de agredir sexualmente mulheres três outras vezes – incluindo uma vez por uma mulher de San Diego … que alegou que Bauer sufocou ela inconsciente e depois fez sexo anal não consensual com ela durante dois encontros em 2021.