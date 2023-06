Trey Songz é processado por agressão sexual após expor seios de mulher em festa na piscina

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, a mulher – que está processando anonimamente como Jane Doe – está vindo atrás de Trey, sua produtora, executivo de gravação Kevin Liles e Atlantic Records sobre o incidente de 2013.

TMZ divulgou a história – a mulher disparou uma carta de demanda para Trey no ano passado, alegando que o rapper puxou o seio para fora do biquíni sem consentimento, expondo-a à multidão em seu evento “Foxwoods Liquid Sundays with Trey Songz” … fornecendo vídeo da provação.