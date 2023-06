Trolls de 50 Cent e regra sobre manobra de paramédico fracassada durante show

Na quinta-feira, 50 ligou para a Murder Inc. rapper um “ninja estúpido” depois que Ja entrou em sua apresentação em uma maca antes de se levantar e balançar o microfone.

Ja foi um dos artistas em destaque no nellyfestival de música ‘Hot in Herre’ em Toronto no último sábado, e muitos fãs online apontaram que sua parte foi possivelmente mordida por um dos Ginuwinede apresentações famosas.