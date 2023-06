Tromink OFERECE EMPREGOS no Sul do país

A Tromink, empresa que é referência na fabricação de equipamentos para Unidades de Armazenagem, e uma das maiores sistemistas do segmento de máquinas agrícolas, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas abertas no momento:

Ajudante de Produção – Panambi – RS – Efetivo;

Alimentador (a) de Linha de Produção – Panambi – RS – Efetivo;

Assistente de PCP – Panambi – RS – Efetivo;

Assistente de Recebimento – Panambi – RS – Efetivo;

Banco de talentos – Pessoas com deficiência – Panambi – Banco de talentos;

Conferente de Carga e Descarga I – Panambi – RS – Efetivo;

Conferente de Carga e Descarga II – Panambi – RS – Efetivo;

Operador (a) de Prensa – Panambi – RS – Efetivo;

Soldador – Panambi – RS – Efetivo.

Mais sobre a Tromink

Sobre a empresa, vale a pena destacar que, com o time de profissionais comprometidos e engajados, com o passar do tempo, a empresa tornou-se referência em soluções para o agronegócio.

Em 2009, a empresa passou a conquistar novos mercados, passando também a atuar no segmento de implementos agrícolas e atualmente, é fornecedora para as maiores montadoras agrícolas do país, com peças para colheitadeiras, plantadeiras e tratores.

Já são 30 anos de muitos desafios, oportunidades e conquistas, e hoje a empresa atua nos segmentos de armazenagem, montadoras agrícolas e também na construção civil. Atualmente, a Tromink conta com 700 colaboradores, com sede em Panambi/RS e uma estrutura na cidade de Rio Verde/GO. Com esse time de pessoas, a empresa ultrapassa fronteiras, atendendo toda a América Latina, Europa e EUA.

Como enviar o currículo?

Bom, agora que as vagas da Tromink já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

