Trooping the Colour: Por que o rei Charles comemora seu aniversário durante o desfile?

Rei Carlos III montou a cavalo no sábado para participar de sua primeira Tropando a cor cerimônia como monarca do Reino Unido, inspecionando centenas de soldados e cavalos em uma espetacular exibição militar anual no centro Desfile dos Horse Guards de Londres.

Charles, 74, o coronel-chefe, recebeu a saudação real e assistiu ao desfile dos regimentos de maior prestígio do exército do Reino Unido para marcar seu aniversário oficial.

Foi a primeira vez em mais de 30 anos que um monarca do Reino Unido participou da pomposa cerimônia a cavalo.

Anteriormente, o filho mais velho de Charles, Príncipe Williame os irmãos do rei, Príncipe Edward e Princesa Annetambém cavalgou em procissão desde Palácio de Buckingham. Todos os membros da realeza estavam vestidos com túnicas vermelhas e douradas e chapéus altos de pele de urso preto, combinando com os uniformes usados ​​por muitos dos 1.400 soldados participantes.

Outros membros da família real, incluindo Rainha Camilla, Kate, a princesa de Galese seus três filhos pequenos, andaram em carruagens puxadas por cavalos enquanto milhares de pessoas lotavam o Mall, a grande avenida fora do Palácio de Buckingham, para assistir ao esplendor.

Aqui estão algumas coisas para saber sobre o espetáculo colorido:

DESFILE DE ANIVERSÁRIO

Trooping the Color é essencialmente um grande desfile de aniversário para homenagear o monarca reinante. A cerimônia anual é uma tradição que remonta a mais de 260 anos.

Enormes multidões comparecem todo mês de junho para assistir à exibição, que começa com uma procissão envolvendo cavalos, músicos e centenas de soldados em uniforme cerimonial do Palácio de Buckingham. O monarca então inspeciona suas tropas, incluindo guardas a pé e guardas a cavalo. Saudações de tiros e um sobrevôo militar que agrada a multidão sobre o palácio normalmente completam as comemorações.

O aniversário real de Charles é 14 de novembro de 1948. Mas os monarcas do Reino Unido tradicionalmente comemoram dois aniversários – o real e o oficial – para garantir que as celebrações públicas possam ocorrer no verão quente.

falecida mãe de Charles, Rainha Elizabeth IIsempre realizou o desfile de aniversário Trooping the Color em junho, enquanto ela comemorava seu aniversário real em abril em particular com a família.

“A COR”

A parte central do desfile apresenta uma bandeira de batalha – ou a “Cor” – sendo exibida e marchando entre as tropas e o monarca.

Esta é uma reencenação cerimonial da forma como as bandeiras do regimento eram exibidas para os soldados no campo de batalha para fornecer um ponto de encontro crucial se eles ficassem desorientados ou separados de sua unidade.

As bandeiras eram tradicionalmente descritas como “cores” porque exibiam as cores e insígnias dos uniformes usados ​​por soldados de diferentes unidades.

Uma bandeira diferente é hasteada a cada ano. Este ano, a “Cor” foi a Cor do Rei do 1º Batalhão de Guardas Galeses.

REI A CAVALO

Sábado foi a primeira vez que um monarca montou a cavalo no evento desde que Elizabeth o fez em 1986.

A rainha montou seu cavalo favorito, chamado birmanês, para 18 cerimônias do Trooping the Colour até que a égua negra se aposentou em 1986. Depois disso, ela decidiu usar uma carruagem para o evento.

O barulhento ensaio noturno da coroação do rei Charles mantém os londrinos acordados

Charles também montou a cavalo para o espetáculo no ano passado, quando, como herdeiro do trono, inspecionou as tropas em nome de sua mãe. Elizabeth morreu em setembro passado, aos 96 anos.

BÔNUS SOBREVIVÊNCIA MILITAR

O desfile de aniversário normalmente atinge seu clímax quando, no final da procissão militar, a família real se alinha na varanda do Palácio de Buckingham para assistir a um sobrevoo espetacular.

A equipe acrobática da Força Aérea Real, os Red Arrows, geralmente impressiona as multidões enquanto voam em formação deixando rastros de vapores vermelhos, brancos e azuis.

Este ano, o sobrevôo foi ainda mais impressionante, porque uma exibição semelhante no dia da coroação de Charles em maio teve que ser reduzida por causa do mau tempo. Cerca de 70 aeronaves participaram no sábado, incluindo caças Spitfire e Hurricane do Battle of Britain Memorial Flight.

Dezoito caças Typhoon voando em formação precisa soletraram “CR” – “Charles Rex” – no céu enquanto a família real e milhares de espectadores comemoravam.