Troy Aikman acredita na redenção do Dallas Cowboys no Super Bowl e no que eles precisam para vencer

TeleDallas Cowboysoutrora uma força dominante na década de 1990, anseiam por outro gostinho de Super Bowl glória. Liderado pelo lendário quarterback Troy Aikmano vaqueiros conquistou três Títulos do Super Bowl no período de apenas quatro temporadas entre 1992 e 1995. No entanto, seu sucesso diminuiu nos últimos anos, deixando fãs e especialistas se perguntando o que impediu o time de alcançar alturas semelhantes.

Aikmanuma figura icônica da A era de ouro dos cowboys, recentemente compartilhou seus pensamentos sobre as lutas da equipe na pós-temporada em uma entrevista com o Fort Worth Star-Telegram. Segundo ele, o maior obstáculo dos Cowboys nas derrotas nos playoffs foram os lapsos mentais mal cronometrados, apesar de possuir um elenco repleto de talentos.

Reconhecendo os louváveis ​​esforços da organização e a competência da comissão técnicaAikman enfatizou que os próprios jogadores devem se elevar acima de suas deficiências mentais. Embora não tenha oferecido uma solução direta, ele enfatizou a importância de jogar seu melhor futebol quando mais importa.

“Ganhar jogos, ter grandes jogadores e uma organização excelente não é o problema para eles” Aikman observou. “O problema está na incapacidade de jogar no auge em momentos cruciais. Superar esse desafio é fundamental para todos os jogadores”.

Os Cowboys podem recuperar sua antiga glória e erguer o cobiçado Troféu Lombardi mais uma vez?

À medida que a temporada de 2023 se aproxima, as esperanças são altas entre vaqueiros torcedores que o time vai recuperar sua antiga glória e conquistar outro Vitória do Super Bowl. Um olhar mais atento à sua lista atual revela uma mistura de talentos potenciais e comprovados.

Liderando a carga está o quarterback superstar Dak Prescott, que recentemente entrou na segunda metade de sua extensão de contrato de quatro anos. Apesar de liderar a liga em interceptações lançadas na última temporada com 15, Prescott continua uma força formidávelembora tenha experimentado uma interceptação pós-temporada pela primeira vez em sua carreira.

O vaqueiros vai ficar sem Ezequiel Elliot, já que o running back foi lançado em março devido a uma queda no desempenho em relação ao Tony Polard. No entanto, Dallas possui um corpo de recepção talentoso, destacado pela estrela emergente Cee Dee Lambenquanto a proteção ofensiva é reforçada por jogadores de destaque como Zack Martin. A saída do tight end Dalton Schultz para o Houston Texans é uma derrota, mas a equipe continua confiante em seu poder de fogo ofensivo.

No lado defensivo da bola, os Cowboys exibem uma unidade formidável ancorada por Pro Bowlers como DeMarcus Lawrence na linha defensiva, Micah Parsons e Leighton Vander Esch no meio, e Trevon Diggs no backfield. A adição do tackle defensivo novato Mazi Smith e do cornerback agente livre Stephon Gilmore adiciona profundidade e experiência a uma defesa já talentosa.

Com uma lista com uma variedade de estrelas e jovens talentos promissores, o Dallas Cowboys parecem prestes a disputar o Super Bowl. No entanto, resta saber se eles podem superar seus obstáculos mentais e ter o melhor desempenho quando as apostas são mais altas.