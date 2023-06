Troy Aikman revela quando se aposentará de seu trabalho como comentarista da NFL na ESPN

Fou pouco mais de duas décadas, ex- Dallas Cowboys QB Troy Aikman tem sido uma das maiores vozes da NFL. Desde 2001, decidiu iniciar uma carreira no radiodifusão que o transformou em um dos mais importantes comentaristas do esporte. Ele fazia parte de uma equipe líder de braodcasting da Fox Sports e mudou-se para a ESPN em 2022. Em termos de dinheiro e sucesso, Aikman está entrando em seu segundo ano de um contrato de $ 90 milhões de cinco anos. Mas depois de mais de duas décadas fazendo o mesmo trabalho, Aikman finalmente começa a pensar em se aposentar de verdade. Sua carreira pós-NFL foi atormentada pelo sucesso, mas também nunca permitiu que ele respirasse adequadamente em seu trabalho.

Durante uma entrevista de rádio na segunda-feira em 96,7 FM / 1310 AM The Ticket, Aikman disse: “Provavelmente pensei mais nisso do que deveria. Sempre fui [mindful] do nosso tempo ser limitado. . . . Então, eu me questionei muito, sabe, se você tem ‘X’ anos restantes, o que exatamente você quer fazer com esse tempo? E vou um passo além – isso inclui a transmissão, isso inclui morar no Texas? . . . Mas ainda estou transmitindo e ainda estou morando em Dallas, e amo muito o estado do Texas e amo morar em Dallas, mas não sei por quanto tempo mais vou fazer isso. Eu tenho uma boa ideia. E não quero sugerir que vou me aposentar em um futuro próximo, mas tenho uma ideia de quando acredito que vou me aposentar.”

Por que Aikman nunca se tornou GM?

Existem algumas estrelas da NFL que decidem manter uma franquia da NFL após a aposentadoria, algumas delas se tornam gerentes gerais de sucesso. Mas houve um certo ponto no tempo em que Troy decidiu contra isso, ele explicou por que tomou essa decisão também. Aqui está o que ele disse: “Acho que ainda há uma parte de mim que no futuro – sempre surgiu a conversa sobre se eu quero ou não ser um gerente geral. E acho que isso já passou. Mas pode vir uma época em que eu estaria interessado apenas em ajudar com um clube, com uma organização e não necessariamente em uma função oficial. Acho que seria agradável. . . .”