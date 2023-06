Trump pede ‘comida para todos’ em restaurante cubano antes de sair sem pagar um centavo

Donald Trump fez outra proeza recentemente ao chegar ao famoso restaurante Versailles em Miami e fazer uma cena dizendo que pagaria a refeição de todos, depois saiu sem pagar um único dólar.

Donald Trump saiu sem pagar a conta

Café Versalhes em Miami é considerado o restaurante cubano mais famoso do mundo e os políticos que desejam se conectar com a comunidade cubana sabem disso.

O republicano Donald Trump também está ciente disso e prova disso é sua recente presença no restaurante após comparecer perante um tribunal federal de Miami e se declarar ‘inocente’ pela posse de documentos sigilosos e pelo indiciamento de sete crimes relacionados ao fato.

Donald Trump visitou um restaurante emblemático para a comunidade cubana

O ex-presidente visitou o local emblemático da comunidade de exilados cubanos na última terça-feira, acompanhado do senador estadual ilena garcia e Comissário de Miami-Dade Kevin Cabrera. Seu único objetivo era fazer campanha e denunciar que é alvo político do Biden administração, que ele chamou ‘corrompido‘.

Donald Trump durante a corrida presidencial / LAPRESSE

Ao chegar ao restaurante, testemunhas e a mídia local relataram que Donald Trump gritou “Comida para todos!”, promessa que não cumpriu ao sair do local sem pagar dez minutos depois, nem porque os presentes cantaram ‘Feliz aniversário’ por seu aniversário de 77 anos, que ele faria um dia depois.

“Dói mais do que ajuda.”

Os donos do estabelecimento falaram com a mídia local e afirmaram que não sabiam que Trump iria comparecer, como costuma acontecer quando políticos frequentam o restaurante, e que sua presença mais prejudica o negócio do que poderia ajudá-lo.