Tua Tagovailoa pronto para voltar para uma forte temporada de 2023 com o Miami Dolphins

Tua Tagovailoa não está deixando pedra sobre pedra nesta offseason enquanto se prepara para ser uma presença confiável em campo e um líder no vestiário para oMiami Dolphins na próxima temporada de 2023. Depois de sofrer várias concussões no ano passado, Tagovailoa agora está em excelente estado de saúde e emergiu como uma voz significativa para o golfinhos durante suas práticas OTA esta semana, de acordo com Jeremy Fowler da ESPN.

Fowler revelado em Centro de Esportes sábado de manhã que Tagovailoa fez um recuperação completa de seus ferimentos anteriores. Notavelmente, os Dolphins incorporaram treinos de jiu-jitsu em seu regime de treinamento de zagueiro para ajudar os jogadores, incluindo Tagovailoa, a aprender técnicas para cair para frente e proteger suas cabeças no bolso. A execução destes treinos visa familiarizar a equipa com caindo com segurança e autopreservação.

Além disso, Tagovailoa deu passos significativos em sua habilidades de liderança. Durante um recente treino, ele interrompeu o processo para resolver a ofensa, oferecendo orientações e até manifestando sua insatisfação quando necessário. De acordo com Fowler, essa assertividade recém-descoberta mostra a capacidade de Tagovailoa crescimento como líder em Miami, um papel que ele pode não ter assumido há alguns anos, mas agora abraçou de todo o coração.

Em abril, Tagovailoa revelou aos repórteres que havia se matriculado no aulas de jiu jitsu principalmente para aprender a cair corretamente e minimizar os ferimentos na cabeça quando ele vai para o chão. Ele reconheceu a complexidade de cair com segurança, afirmando que há mais do que aparenta.

A resiliência e o potencial de Tua Tagovailoa acendem a esperança para as aspirações do Miami Dolphins ao Super Bowl

Reconhecidamente, o pedágio da temporada anterior levou o quarterback de 25 anos a contemplar a aposentadoria devido aos desafios físicos e mentais que enfrentou. Tagovailoa sofreu duas concussões confirmadas durante a campanha de 2022, incluindo uma que passou despercebida durante uma partida de Natal contra o Green Bay Packers.

No entanto, a decisão de Tagovailoa de continuar jogando foi influenciada por profissionais médicos que lhe garantiram que não havia risco aumentado de concussões futuras ou encefalopatia traumática crônica (CTE). Apesar de não ter uma inclinação natural para ser um líder vocal, Tagovailoa visa contribuir para o aprimoramento da equipe por meio de suas ações e liderando de maneira única.

O Miami Dolphins mostrou sua confiança na capacidade de Tagovailoa de liderar seu ataque ao exercer a opção do quinto ano em seu contrato de estreante bem antes do prazo final de 2 de maio. Esta decisão garante seu salário de US$ 23,2 milhões para a temporada de 2024. Embora seu histórico de lesões seja preocupante, o desempenho de Tagovailoa quando saudável no ano passado mostrou seu imenso potencial. Em apenas 13 partidas, ele arremessou para impressionantes 3.548 jardas, 25 touchdowns e completou 64,8% de suas tentativas de passe. Os Dolphins registraram um sólido recorde de 8-5 nesses jogos.

Com Tagovailoa operando no seu melhor ao longo de uma temporada completa de 17 jogos, o Miami Dolphins poderiam se posicionar como fortes candidatos ao Super Bowl no AFC. O investimento da equipe em seu crescimento e desenvolvimento demonstra sua crença em suas habilidades para levá-los ao sucesso na próxima temporada.