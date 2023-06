De acordo com amantes das suculentas, é impossível cultivar apenas um tipo de suculenta. Estas plantas são bonitas, versáteis e duráveis, e requerem pouco cuidado e manutenção. Então, hoje indicaremos, tudo o que você precisa saber para cultivar suculentas.

O seu cultivo permite que você utilize sua imaginação para criar vasos diferenciados, com várias espécies. E cada vez que você for criar um vaso ou jardineira de suculentas, difere, conforme a sua criatividade.

Você decide qual será o design do seu ambiente com elas, considerando a grande variedade de plantas existente no mercado. Após escolher as mudas, implemente as dicas de jardinagem que compilamos especialmente para você.

Qual é a forma correta de cuidar as suculentas?

Apesar dos baixos requisitos de manutenção, ainda existem algumas dicas fundamentais a serem lembradas ao cuidar de suculentas em casa. Para ajudá-lo nessa empreitada, compilamos algumas dicas fáceis sobre como cuidar adequadamente delas.

Para um crescimento robusto e saudável em casa, as suculentas requerem pouca água e muita luz solar, portanto, deve-se tomar cuidado para deixá-las expostas em um recipiente bem iluminado.

Devido aos baixos requisitos de água das suculentas, deve-se evitar o excesso de água. Em vez disso, regue-as levemente até duas vezes por semana. É seguro se certificar da falta de água, apenas tocando o solo com os dedos durante a rega.

Nesta fase, deve-se evitar que a água caia sobre as folhas, pois isso pode apodrecê-las.

A adubação das suculentas deve ser feita a cada três meses, garantindo assim os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Assim, os melhores substratos para suculentas incluem areia de construção (areia de rio), solo adubado e pequenas pedras para garantir a drenagem da água.

As suculentas crescem mais lentamente quando perto umas das outras, preservando o desenho inicial do arranjo. Assim, esta pode ser uma boa maneira de plantá-las se você estiver fazendo o arranjo para presente ou para um evento especial.



Você também pode gostar:

Como cultivar suculentas em vasos?

Seja qual for a razão, elas se tornaram plantas de casa populares graças à sua ampla gama de cores, formas e tamanhos. Se você é um iniciante em busca de dicas de plantio, dê uma olhada neste miniguia sobre como cultivar suculentas em vasos.

Passo a passo para plantar elas em vasos:

Escolha um vaso que não seja muito profundo para promover o desenvolvimento saudável das raízes;

Certifique-se de que o recipiente escolhido tenha orifícios de drenagem para evitar que a água se acumule no fundo;

Adicione um pouco de cascalho grosso ou areia no fundo do vaso e cubra-o com um pano de dragagem para facilitar o escoamento da água;

Agora, preencha gradativamente os espaços entre a terra e a parte superior do vaso com substrato mais preparado (terra e areia);

Plante as mudas de suculentas, entre a terra e a areia misturadas, para evitar que as suculentas apodreçam;

Regue o vaso de suculentas, evitando molhar as folhas.

Você pode utilizar esta mesma forma de plantio, para plantar em tocos de madeira, troncos de árvores, jardins verticais e vasos de cerâmica, cimento ou de barro.

Como cultivar suculentas em potes de vidro?

Plantar suculentas em potes de vidro, é uma tendência popular que vem ganhando espaço na decoração de interiores de residências, escritórios e restaurantes.

No entanto, alguns cuidados são necessários durante o processo de plantio porque muitos recipientes, como um cachepô de vidro, não possuem orifícios de drenagem.

Com isso em mente, compilamos um guia rápido para plantio de suculentas em recipientes de vidro:

Coloque em 2/3 do recipiente de vidro, pedrinhas ou pedregulhos;

Polvilhe um pouco de água nas pedras, depois cubra-as com uma camada de musgo;

Em seguida, cubra o musgo com uma camada de areia;

Com o substrato preparado e as suculentas em mãos, coloque delicadamente as plantas no vaso de vidro, cobrindo-as com terra até atingirem a altura desejada;

Por fim, cubra o substrato com uma segunda camada de seixos e regue o solo diretamente.

Esta forma de plantio pode ser feita também em xícaras, vasos de garrafa pet, canelas de vidro, aquários, cascas de coco, entre outros.

A presença de um jardim de suculentas, é tendência na decoração de interiores, podendo alterar completamente o ambiente da sua casa ou empresa. Uma coisa pode se dizer com certeza: as suculentas chegaram para ficar, sejam elas, presentes em lindos jardins verticais, lindamente dispostas em vasos, formando bordaduras intrincadas, ou forjando o solo no próprio terreno.

A composição de um jardim cheio de suculentas certamente agradará aos olhos, seja por um jogo de cores e texturas ou pela inclusão de uma variedade de espécies vegetais.