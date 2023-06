Turistas de Minas Gerais conhecem e se encantam pelo Destino Penedo

Grupo é da cidade de Ipatinga e veio através do produto ‘Alagoas Imperdível’, da Schultz Operadora

Mais turistas conheceram e se encantaram pela cidade de Penedo. O grupo composto por mais de 25 pessoas é do município de Ipatinga, Minas Gerais, e veio através do produto ‘Alagoas Imperdível’, promovido pela Schultz Operadora de Turismo, uma das mais importantes do Brasil.

Por meio de um city tour guiado, os turistas tiveram a oportunidade de conhecer a gastronomia da cidade e os principais pontos turísticos, como a Igreja Nossa Senhora da Corrente, o Theatro Sete de Setembro, o Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, as praças 12 de Abril, Frei Camilo de Lellis e Barão de Penedo, o Centro Histórico de Penedo e o Rio São Francisco.

Para Ricardo Nascimento, da agência Talentus Turismo, na cidade de Penedo tudo é muito marcante.

“A cidade é muito bacana. Voltamos para Minas Gerais com uma satisfação de ter conhecido mais esse cantinho agradável do Brasil, que é cheio de cultura e história. Ficamos muito felizes com a experiência. Em breve, vamos retornar com mais clientes”, disse Ricardo Nascimento.

Por Thaciana Lima, jornalista e social media da SETUREC