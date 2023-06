Tweets quentes: a carreira de Amanda Nunes, a grande vitória de Charles Oliveira e o que vem depois do UFC 289

Olá amigos!

Era para ser um fim de semana tranquilo de pay-per-view; em vez disso, uma série de coisas importantes aconteceram: Amanda Nunes derrotou Irene Aldana para manter o título do peso galo e depois se aposentou, Charles Oliveira derrotou Beneil Dariush deixando a disputa pelo título dos leves em fluxo, e um monte de canadenses apareceram para seus compatriotas em Vancouver. Temos muitas perguntas boas esta semana sobre o que aconteceu no UFC 289 e o que vem a seguir, então vamos direto ao assunto.

Quais são as suas cinco lutas favoritas de Amanda Nunes e qual a probabilidade de o peso-pena feminino ser fechado até o final do verão? —Zak Kitzler (@KitzlerZak) 11 de junho de 2023

Estávamos conversando sobre esse assunto no fim de semana, mas a carreira de Nunes é um tanto singular porque, apesar de ser uma das maiores de todos os tempos, ela não tem muitas lutas memoráveis ​​ou “grandes”. Quase todas as suas lutas foram totalmente espancadas ou ruins, e acho que muito disso tem a ver com quem ela é como lutadora.

Nunes não é a melhor lutadora que já pisou no octógono – há várias mulheres que são tecnicamente mais proficientes do que ela em todas as áreas – mas ela é a melhor mistura de habilidade e fisicalidade no MMA feminino. Pense bem, Germaine de Randamie estava boxeando as orelhas, mas Amanda poderia vencer o grappling, então ela venceu. Valentina Shevchenko é tecnicamente mais proficiente em quase todos os lugares, mas ela não conseguiu igualar a fisicalidade de Nunes, então Nunes venceu. Julianna Peña, por suas muitas faltas, é mais dura do que um prego de caixão, então quando Nunes não conseguiu simplesmente dominá-la, ela falhou, até a revanche, onde ela apenas golpeou Peña ao redor da jaula por 25 minutos.

Nunes nunca nos deu essas incríveis masterclasses de performances porque não era realmente quem ela era. Em vez disso, ela nos deu um domínio esmagador de uma forma que de alguma forma foi menos memorável do que outros jogadores de todos os tempos. Mas se estou escolhendo cinco lutas para ela, acho que vou com Miesha Tate, Ronda Rousey, Holly Holm, Cris Cyborg e Megan Anderson. Todas essas atuações foram dominantes e enfrentaram alguns dos nomes mais importantes da história do WMMA (e Megan Anderson).

Quanto ao peso pena feminino, espero que seja encerrado antes do final do mês. Sempre foi meio farsa (o UFC nunca chegou a colocar ranking para isso) e só existia para que Nunes continuasse sendo “campeão de duas divisões” — e para contrariar Cyborg. O primeiro não é mais necessário e o último não é uma razão boa o suficiente para manter a farsa.

Eu sei que não devemos usar a palavra D no MMA, mas quem você acha que MERECE estar na luta pelo cinturão vago do peso-galo? —Joshua Hobbs-Wills (@KenshinBushido7) 11 de junho de 2023

Isso vai soar duro, mas ninguém merece. O peso-galo feminino é uma divisão horrenda. Não acredita em mim? Agora que Nunes está aposentado, Raquel Pennington tem a maior sequência de vitórias da categoria, com cinco. É um número totalmente respeitável. Você sabe quem é o próximo? Mayra Bueno Silva aos três. Ninguém está se separando como a próxima mulher.

Dito isto, Pennington inegavelmente é o próximo da fila. Ela fez tudo o que precisava para lutar pelo título novamente, e se eu estivesse no comando, diria que o vencedor da luta Holm x Silva seria a pessoa certa, mas tenho fortes suspeitas de que será apenas Peña vs. Pennington para a alça. GUERRA Rochoso.

Quando Aldana anunciou sua aposentadoria?… Foi antes da luta? — CornPop Hairylegs (@Stu__Pedasso) 11 de junho de 2023

Sim. Que atuação foi aquela de Aldana? Todas as pessoas que pensaram que a aquisição mexicana continuaria rolando realmente erraram o alvo.

Aldana acertou 57 golpes significativos, com 28% de aproveitamento. Isso é ruim em qualquer medida. Aldana sabe disso, e seus treinadores certamente também, basicamente implorando para que ela começasse a lutar toda vez que ela voltasse para o canto. Ela nunca o fez, e isso pode muito bem ser algo que ela lamenta pelo resto de sua carreira.

Ao entrar em uma luta pelo título contra a maior lutadora feminina de todos os tempos, você sabe que terá uma subida difícil; você não se torna um GOAT por acidente. Os melhores desafiantes, aqueles que se dão uma chance de grandeza, ou vivem em completa ignorância da grandeza de seu oponente (Peña) ou aceitam o fato de que muito dessa luta vai ser ruim para eles, e eles só precisam vá em frente (pense em Alexa Grasso). O que não pode é respeitar demais o campeão porque aí a batalha já está perdida, e absolutamente parece que foi isso que aconteceu com Aldana. Ela foi tímida desde o salto, deixando Nunes rolar, e uma vez que Nunes está no ritmo, Aldana nunca teve chance.

A partir deste momento, Julianna Pena é a maior perdedora de 2023? – Hot Sports Takes (@PlatypusLyfe) 11 de junho de 2023

Honestamente, eu a chamaria de vencedora em tudo isso.

Peña quase certamente terá uma chance pelo título a seguir e agora para sempre ela será conhecida como a única mulher a vencer o pico Amanda Nunes. Se Aldana tivesse entrado e chateado Nunes, a narrativa em torno da vitória de Peña teria mudado um pouco de “coisas impressionantes” para “Nunes estava em declínio”. Agora, Peña tem isso para sempre, além de não ter que lutar contra Nunes novamente!

Sei que Peña acredita que ela é melhor que Nunes, mas tenho olhos e um córtex cerebral funcional e posso dizer, com certeza, que ela está errada. Lutar contra Nunes novamente só resultaria em um trauma cerebral substancialmente maior e descartaria totalmente sua única vitória como um acaso. Peña é indiscutivelmente o segundo maior vencedor do fim de semana.

Charles O pode não ser o campeão, e ele pode não ser o melhor, mas ele tem o melhor cartel de todos os tempos em LW, e ele poderia ser considerado o lutador mais perigoso de todos os tempos no UFC? — linhas obscuras (@obscurelin7923) 11 de junho de 2023

Sobre a primeira pergunta, eu diria que a resposta é definitivamente não. Na segunda, é difícil, mas Oliveira certamente tem um caso.

Vamos começar por aqui: o currículo de Oliveira é indiscutivelmente ótimo. O homem cozinha caras de maneira espetacular há 13 anos e parece que só está melhorando. Mas no “currículo de maior peso leve”, não acho que seja muito próximo. Grande parte da carreira de Oliveira foi de 145 libras, e a qualidade de seu currículo de peso leve é ​​em grande parte dos últimos anos. Agora, sua corrida atual é excelente, sem dúvida, mas não é muito melhor do que o currículo de Khabib Nurmagomedov atualmente, e quando você adiciona grandes pesos leves como Eddie Alvarez, não acho que Oliveira se compara, pelo menos não no momento.

Quanto ao lutador mais perigoso do UFC, quero dizer, estatisticamente é preciso. Ele tem o maior número de finalizações na história promocional, um recorde ao qual é extremamente provável que continue aumentando. A questão para mim seria quanto você considera nas perdas dele? Porque enquanto ele tem o maior número de vitórias por paralisação na história do UFC, ele também está no topo com o maior número de derrotas por paralisação na história promocional. Oliveira foi defendido pelo árbitro contra oito adversários diferentes, colocando-o ao lado de caras como Donald Cerrone e Andrei Arlovski. Essa é uma estatística bastante condenatória. Então, sim, Oliveira é o perigo, mas ele também está em grande perigo.

Quando eles dessem a chance pelo título para o vencedor de Porier/Gaethje, quem Charles lutaria a seguir? O único cara no top 7 que ainda não venceu é Gamrot, e não consigo ver o UFC empurrando-o para essa luta depois de seus últimos 2. Não há muitas opções além de esperar. — SST (@YGTERRY4000) 11 de junho de 2023

O UFC está voltando para Abu Dhabi em outubro e isso é quase 100 por cento, onde Islam Makhachev defenderá o título de 155 libras em seguida. Dustin Poirier e Justin Gaethje lutam no final de julho em uma luta em que vão tirar a alma um do outro. Embora eu ache que o vencedor dessa luta mereça a próxima chance em Makhachev, a linha do tempo simplesmente não bate. Oliveira quase certamente terá a próxima chance pelo título.

Mas, se de alguma forma isso não acontecer, se o UFC chamar um audível, ou Makhachev se machucar ou algo assim, acho que existe um adversário óbvio para o “Do Bronx”: Alexander Volkanovski. Se Volk vencer Yair Rodriguez, é quase certo que ele começará a fazer lobby por uma disputa pelo cinturão dos leves. Ele não merece um. Ele tem zero vitórias no peso leve e perder para o campeão e depois cair de volta para o peso pena e vencer novamente não merece revanche. O Volk é campeão de categoria e deve defender esse cinturão contra o próximo; a menos que ele diga “dane-se” e suba para o peso leve para lutar em uma luta do contendor nº 1. Consiga uma vitória real na categoria de peso contra um ex-campeão e então você não pode negá-lo. Essa é a luta que eu gostaria de ver.

Eles darão a Mike Mallot um teste real? Que tal jasmim? A última vez que ela lutou com alguém realmente talentoso e se controlou (veja Silva) não foi perto — Jonsnow (@parmarash) 11 de junho de 2023

Mike Malott imitou Adam Fugitt no sábado para o deleite dos fãs de Vancouver e então fez uma excelente promoção pós-luta. E esse era o ponto. O UFC deu ao homem uma posição privilegiada em um pay-per-view para ver se ele poderia aparecer e se firmar como uma estrela no mercado canadense. Ele fez o melhor possível. Agora o UFC sabe que se o garoto sabe lutar, com certeza eles têm alguma coisa, então eles vão ter que elevá-lo um pouco, ainda mais porque ele não é um frangote. Malott já tem 31 anos e compete em uma categoria de peso profunda e competitiva. Se ele vai correr, tem que começar logo – então sim, acho que a próxima luta dele é contra um nome maior.

Você acha que eles vão prender os foguetes em Erceg? Parecia top 15 pronto, e todo mundo adora os australianos — SST (@YGTERRY4000) 11 de junho de 2023

Não sei se vão amarrar os foguetes nele, mas vão ver o que ele tem.

No sábado, Stephen Erceg apareceu em cima da hora e derrotou David Dvorak, peso mosca nº 14 do MMA Fighting. Isso é uma conquista e tanto para um garoto de 27 anos fazendo sua estreia no UFC, mas a verdade é sempre um pouco mais obscura. Dvorak não era o 14º peso mosca porque era incrível, mas porque a divisão ainda é relativamente fraca. Dvorak perdeu para os dois melhores caras que ele já lutou (agora os três, eu acho) e então a vitória de Erceg pode ser simplesmente o resultado de Dvorak ser supervalorizado no ranking.

O tempo dirá, mas com o UFC voltando para Sydney em setembro, imagino que “Astro Boy” receba a ligação – e como ele agora será classificado no ranking oficial do UFC, provavelmente será contra outro cara classificado. .

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e eu vou respondê-los! Não importa se são tópicos ou insanos. Mande-as para mim e responderei as que mais gostar. Vamos nos divertir.