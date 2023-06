Tweets quentes: o erro de cálculo de Patricio Pitbull, o erro de Keith Peterson e a divisão dos médios do UFC

Olá amigos!

O MMA estava muito movimentado na semana passada com UFC, PFL e Bellator sediando eventos. Jared Cannonier e Marvin Vettori entregaram uma luta chocantemente divertida na luta principal dos médios, Sergio Pettis impediu a busca de Patricio Pitbull para se tornar o primeiro campeão de três divisões do MMA, e o árbitro Keith Peterson deixou a bola cair de uma maneira importante. Vamos falar sobre tudo isso, mais Erin Blanchfield e a programação de verão do UFC.

Você acha que o Pitbull vai cair para 125 para tentar o cinturão dos moscas depois de sua apresentação neste fim de semana? —Miguel Garcia (@sae_miguel96) 19 de junho de 2023

Simaaaaaa. Sobre isso.

Muitas vezes estou errado sobre as coisas no espaço do MMA – faço muitas previsões, então isso vem com o território – mas estou maldito pregado A queda de Pitbull para o peso-galo e sua luta contra Sergio Pettis. Reduzir para uma nova classe de peso aos 35 anos é extremamente difícil. Você não apenas tem que lidar com um corte muito mais difícil, e tudo o que vem com ele, como se adaptar a uma nova categoria de peso leva tempo. A velocidade é diferente, o metagame é diferente. Tudo é diferente. E por nunca ter feito repetições ao vivo lá, o próprio lutador é diferente, e tem que aprender na hora.

Pitbull teve uma vantagem de velocidade em todas as lutas de toda a sua carreira… até sábado. Pettis dançava ao redor dele como se Pitbull estivesse se movendo em melaço congelado. Isso foi brutal para Pitbull. Pior ainda foi que a queda na velocidade não pareceu trazer consigo um aumento na potência. Então, realmente, Pitbull não ganhou nada com a perda de peso, ele apenas perdeu uma de suas vantagens. Isso é menos que o ideal.

A ideia de que Pitbull cairia para 125 sempre foi uma farsa; o tipo de coisa sem sentido que as pessoas dizem para ganhar manchetes. Agora a minha dúvida é se ele fica com 135. José Aldo teve uma primeira luta dura no peso galo e depois se aclimatou e ficou entre os cinco primeiros. Pitbull poderia fazer o mesmo. Ou ele apenas retornará à categoria peso-pena de sua carreira e esperará que Sergio Pettis apareça e tente tirar o cinturão dele? Eu poderia ver isso indo de várias maneiras e estou muito interessado em ver qual delas acontece.

Este evento principal do UFC fez alguma coisa para salvar a reputação da divisão dos médios, e se não, o que fará? — Drew Worth (@DrewWorth) 19 de junho de 2023

Acho que essa pergunta está levando à ideia de que o peso médio é uma divisão “meh”, composta em grande parte por lutadores pelos quais ninguém é particularmente cativado e, se formos honestos, isso é verdade. Além de Israel Adesanya e Robert Whittaker, existem outros pesos médios no UFC que as pessoas estão animadas? Chris Weidman, eu acho? É uma divisão dominada por dois nomes no topo e não uma tonelada de outras grandes estrelas. 185 certamente não é a divisão favorita de ninguém. E, infelizmente, acho que essa é a sina dos pesos médios na vida.

Peso pesado é uma divisão muito pior do que peso médio, mas o fascínio dos pesos pesados ​​em geral os eleva a um lugar mais significativo na estima pública. O meio-pesado é rançoso, mas seus muitos anos como a principal divisão do esporte o colocaram em um pedestal. E 170 e abaixo têm sido incríveis por muito tempo. Deixando os médios meio que no meio.

Nada disso é para dizer que o peso médio é ruim. Certamente não é. Só não tem cache no momento. Mas, no final das contas, isso não importa muito porque tem um campeão que é uma estrela, um ex-campeão que é amado e um monte de caras que são sólidos. Todas essas são peças boas e, se você tiver peças boas o suficiente, eventualmente coisas boas acontecerão. Basta olhar para o sábado. Marvin Vettori não é a ideia de ninguém de um lutador emocionante, e Jared Cannonier também não é exatamente Justin Gaethje, mas eles nos deram algo realmente divertido por 25 minutos. Uma luta não vai mudar todo um estigma, mas é um começo.

Keith Peterson merece algum tipo de repreensão pelo erro na luta Lawrence/Argueta. Ele rapidamente admitiu seu erro, então não tenho certeza se isso faz alguma diferença ou se seria considerado. Obrigado. — Klovian Stee (@metalmusicchap) 19 de junho de 2023

Vamos começar por aqui: Keith Peterson não é um árbitro muito bom. não sei se ele é um ruim um, mas ele definitivamente não é bom. Apesar do que Jon Anik gostaria que você acreditasse, o homem tolera caminho muita bobagem quando ele recebe a ligação.

Dito isto, estou disposto a dar-lhe um passe para sábado. Foi ruim? Inegavelmente. Não havia razão para Peterson ser tão rápido no gatilho para uma guilhotina, porque se demorar um pouco, não vai prejudicar Ronnie Lawrence seriamente. Pode muito bem ter certeza. MAS, Lawrence estava em uma posição difícil e seu braço estava levantado como se estivesse se preparando para bater. Eu posso ver como Peterson pensou que talvez isso tivesse acontecido, e então, quando ele agarrou o braço de Lawrence e Lawrence se afastou, ele inadvertidamente fez o movimento de bater. Não é ótimo, mas tipo, eu entendo.

Arbitragem é um trabalho difícil. Você está encarregado da segurança e do bem-estar das pessoas que tentam ativamente ferir umas às outras, em um jogo que se move em alta velocidade. Às vezes, você vai cometer erros. Você já teve um dia difícil no trabalho, onde fazer o seu trabalho é difícil? Nós todos temos. E no sábado, Keith Peterson teve um. A razão pela qual não estou aqui para criticá-lo é porque, em última análise, foi um erro honesto e que ele assumiu imediatamente. Isso é realmente tudo o que você pode pedir a alguém quando eles estragam tudo: assumir e pedir desculpas. Peterson fez. É uma situação chata, mas é o que é.

Por fim, quero discutir outra coisa que as pessoas jogaram na sequência dessa confusão, e foi a ideia de que o erro de Peterson estragou o sustento dos combatentes. Isso não faz sentido. Peterson não é culpado pela estrutura salarial draconiana do UFC. Sua ira pertence a um lugar, e esse é o mesmo lugar a que pertence para qualquer coisa como esta: os senhores corporativos. Dana White e o UFC poderia pague a ambos os lutadores seus bônus, mas eles optam por não fazê-lo.

Por favor, explique para as pessoas que não importa se Blanchfield merece lutar pelo cinturão peso-galo. Ela será uma grande favorita contra qualquer um na divisão e trará muito mais atenção. —Dan (@Dan43384051) 19 de junho de 2023

Claro que Erin Blanchfield quer ir para o peso-galo. Mas essa é outra ideia sem sentido e à qual não devemos dar crédito. E merecimento não tem nada a ver com isso.

Erin Blanchfield é provavelmente a melhor lutadora pound-for-pound do mundo agora que Amanda Nunes se aposentou. Se ela tivesse a chance de lutar contra Julianna Peña pelo cinturão peso-galo, muito provavelmente venceria. Mas e daí? Lutar contra Holly Holm? Raquel Penington? O peso-galo é uma divisão moribunda e a ascensão de Blanchfield seria semelhante a todas as 145 corridas de Nunes: atividade por causa disso.

Blanchfield é um peso mosca natural e ainda não conquistou o cinturão. Infelizmente, ela não terá a chance por um tempo porque Valentina Shevchenko e Alexa Grasso vão se reencontrar em algum momento deste ano. É por isso que Blanchfield quer Peña, porque sabe que terá que esperar pelo título e está impaciente. Essa é uma razão terrível para deixá-la fazer isso.

Além disso, essa ideia de que Blanchfield está atraindo olhares é extremamente otimista. Nada que eu tenha visto me fez acreditar que Blanchfield é a próxima grande estrela do MMA. Ela é apenas a próxima lutadora incrível. Mas Holly Holm x Julianna Peña pelo título é uma luta substancialmente mais comercializável.

Eu sei que vai matá-la, mas Blanchfield só tem que esperar sua vez no peso mosca.

com o resto do mundo dos esportes lento durante o verão, você achou que o UFC teria uma agenda mais carregada chegando? AD (@adubz123) 19 de junho de 2023

Não. Porque agenda lotada não é mais o que o UFC faz. Já não há anos.

Não estou aqui para bater em cavalo morto. “O UFC não se esforçou para produzir cartas de luta de ponta desde que assinou seu contrato de transmissão com a ESPN e obteve dinheiro garantido por quantidade e não qualidade” argumento foi feito o suficiente. É o que é. Este é apenas o mundo em que vivemos agora. E embora sim, nós tradicionalmente pensamos no verão do UFC como uma série de eventos incríveis destacados por um card sensacional da Semana Internacional da Luta, a verdade é que não temos isso há algum tempo.

Voltei e verifiquei e aqui está uma contabilidade aproximada dos últimos três verões (junho e julho), começando com 2020.

2022: 9 eventos, 6 lutas pelo título, 24 outras lutas marcantes (vagamente definidas como lutas que poderiam razoavelmente encabeçar um show APEX).

2021: 8 eventos, 2 lutas pelo título, 14 outras lutas marcantes (incluindo a luta da trilogia Conor McGregor x Dustin Poirier).

2020: 8 eventos, 5 lutas pelo título, 16 outros confrontos marcantes.

E este ano, como está atualmente, está assim:

2023: 9 eventos, 4 lutas pelo título (incluindo o título BMF), 18 outras lutas marcantes.

Isso é praticamente o padrão hoje em dia. O card da Semana Internacional da Luta sempre vai ser pelo menos um pouco maior, com mais algumas lutas boas, mas o resto vai continuar igual. Existem tantas estrelas e tantos títulos na promoção, e quando você tem que entregar 42 eventos por ano para conseguir aquele doce, doce dinheiro da ESPN, você não conseguirá acumular cartas. Em vez disso é Série Contender talento até o fim.

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e responderei as minhas preferidas! Não importa se são tópicos ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.