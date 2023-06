Tyga e Travis Barker se unem para lançar novas músicas

Tyga dar Travis Barker estão se unindo novamente e não tem nada a ver com velhos laços familiares… a dupla está se preparando para lançar algumas músicas novas.

Testemunhas dizem ao TMZ … Tyga e seu amigo, Alexandre “AE” Edwards entrou no estúdio de Travis na terça-feira em Calabasas … algo que se tornou uma visão comum ultimamente.

Fontes familiarizadas com a situação dizem que o rapper e o baterista passaram muito tempo juntos no estúdio, e as músicas que eles estão preparando serão para um próximo EP.