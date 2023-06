Tyler Herro ainda sente dores na mão direita: sua volta ao Heat nas Finais é complicada?

Tele calor de Miami têm feito tudo o que podem sem o homem das estrelas Tyler Herro e eles esperavam tê-lo de volta para os últimos jogos da série final.

Ele fraturou a mão direita no início da temporada e parece que está com muitas dores físicas para disputar o terceiro jogo da série contra o Denver Nuggets. A série está atualmente 1-1 com o pepitas ganhando o primeiro jogo confortavelmente, antes de uma vitória apertada para o The Aquecer.

herói recentemente conversou com a Rádio ESPN Ros Gold-Onwude sobre a lesão. “Eu falei com Tyler Herro antes de sua rotina pré-jogo do jogo 2 e ele me disse que sente dor e inchaço na mão direita após o arremesso e pode sentir a dor quando está fazendo um movimento de “seguir” o arremesso, Gold-Onwude tuitou.

“Ele também compartilhou sua consideração de não querer voltar e atrapalhar o ritmo do time. seu retorno ao tribunal”.

Jogo 3 retorna para Herro?

Houve relatos da ESPN e da NBA TV sugerindo que herói poderia estar de volta à quadra para o jogo 3, mas essa parece ser uma grande dúvida agora. Ele já está afastado há mais de sete semanas depois de sofrer a lesão na abertura do playoff contra milwaukee.

Havia raiva de pepitas treinador Mike Malone após o jogo 2: “Perguntei ao time: ‘vocês me digam por que perderam’, e eles sabiam a resposta. Miami veio aqui e nos superou, e fomos de longe nosso jogo menos disciplinado desses playoffs. Tantos colapsos. Eles exploraram cada uma de nossas falhas e marcaram”.