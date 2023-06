Tyler Herro parece estar se recuperando: ele jogará o jogo 3 em Miami?

Gboas notícias no calor de Miami acampamento! Tyler Herro está perto de regressar de lesão após um período prolongado de paragem, e tudo parece indicar que o jogador voltará para o jogo 3 das finais da NBA.

Apesar de um retorno parecer provável, Herro esteve ausente do jogo 2. O jogador fraturou a mão direita ao jogar contra o Milwaukee Bucks no jogo 1 da série do primeiro turno, o que o obrigou a se submeter a uma cirurgia e, conseqüentemente, perder a maior parte da pós-temporada.

No entanto, tanto um vídeo recente quanto um treinador de Spoelstra comentários parecem indicar que a estrela de Miami pode estar de volta para o terceiro jogo crucial. “Ele está progredindo. Estamos realmente encorajados pelo progresso. Ele começou a fazer contatos assim que chegamos a Denver. Temos que manter a perspectiva. Queremos ser responsáveis ​​sobre isso”, disse Spoelstra.

Com relação ao vídeo, herói foi flagrado fazendo alguns treinos importantes na quadra antes do jogo 2. Ele parecia confortável e fisicamente pronto, e a filmagem provou ser uma fonte de esperança para os fãs do time de Miami.

Depois de perder o primeiro jogo, o Heat conseguiu empatar o placar geral com uma vitória no Jogo 2. O retorno de Herro para o jogo 3 seria um grande impulso para o Miami, especialmente devido às suas capacidades de ataque e pontuação.