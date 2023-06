Tyreek Hill deu um tapa no pescoço de homem em briga em barco de pesca, dizem policiais

A polícia está finalmente revelando mais sobre sua investigação criminal sobre Colina Tyreek … dizendo em um relatório de incidente, obtido por TMZ Sportsque lançaram sua investigação sobre a estrela da NFL depois que ele foi acusado de esbofetear um homem durante uma briga em um barco.

De acordo com os documentos do Departamento de Polícia de Miami-Dade, o incidente aconteceu por volta das 18h45 do dia 18 de junho em uma marina de Miami … depois que Hill e alguns de seus aparentes conhecidos embarcaram em um navio fretado de pesca sem a permissão do proprietário.

Os policiais dizem que quando os funcionários do navio encontraram o grupo de Hill – eles tentaram expulsá-los … mas uma discussão verbal eclodiu.

Durante a discussão, alega-se que Hill estendeu a mão e deu um tapa na nuca de um dos funcionários com a mão aberta, enquanto membros do grupo do jovem de 29 anos tentavam afastá-lo da área.

Os policiais dizem que Hill então “atacou” o funcionário – mas ele foi “contido por várias pessoas de seu grupo”.

Os Dolphins então deixaram a área, dizem os policiais.

De acordo com os documentos, Hill e seu grupo haviam perguntado sobre o aluguel do barco no início do dia anterior ao confronto com os funcionários – mas não prosseguiram com a compra “devido ao alto” custo.

Até agora, nenhuma prisão foi feita… e nenhuma acusação foi feita.

Nem Hill nem seu agente, Drew Rosenhausainda não comentaram publicamente as alegações.