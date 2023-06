Tyreek Hill ofereceu à suposta vítima de agressão 200 dólares, de acordo com o relatório da polícia: eu posso comprar você e o barco

TYreek Hill pode estar com problemas na Flórida, pois está sendo investigado por supostamente esbofetear uma pessoa após uma discussão sobre um barco

Ele também é acusado de tentar subornar a suposta vítima, com o Miami Dolphins receptor supostamente oferecendo 200 dólares.

A estrela da NFL Tyreek Hill impressiona Pierre Gasly com exercício de reflexo de F1 no GP de MiamiTwitter

O incidente de Tyreek Hill está sendo investigado pela polícia de Miami

De acordo com um relatório policial do Departamento de Polícia de Miami-Dade, Colina Tyreek e alguns amigos tentaram embarcar em um barco particular em 18 de junho e foram instruídos a partir pelo capitão.

Alega-se que Colina disse “Posso comprar você e o barco”, antes de gritar com o capitão.

Vendo a discussão, um funcionário da Kelley Fishing Fleet foi até o local e Colina supostamente deu um tapa naquele funcionário.

Também foi alegado, de acordo com o South Florida Sun-Sentinel, que Colina disse a um associado para pagar a vítima com 200 dólares, embora se acredite que o dinheiro não tenha sido aceito.

O NFL ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas a investigação policial está em andamento.