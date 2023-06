Tyson Fury critica o ‘saco de merda’ Joe Rogan por iniciar um debate ‘absolutamente ridículo’ sobre Jon Jones

Tyson Fury tem um osso a escolher com Joe Rogan.

Fury é uma presença constante no ciclo de notícias do MMA desde o final de maio, quando respondeu a um segmento do popular podcast de Rogan. A experiência de Joe Rogan jogando gasolina nas chamas de um debate em andamento sobre ele e o campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Jon Jones. No segmento, Rogan previu com confiança que Jones cuidaria dos negócios se ele e Fury estivessem trancados em uma sala juntos e apenas um homem tivesse permissão para sair.

Os comentários de Rogan provocaram uma réplica profana de Fury e iniciaram uma discussão feroz entre Fury e Jones. Até mesmo o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, e o presidente do UFC, Dana White, entraram na briga, com o último repetidamente fazendo lobby em entrevistas para agendar uma luta entre Jones e Fury para resolver o assunto.

Para Fury, toda a discussão aparentemente saltou do tubarão.

“Para ser honesto com você, toda essa conversa de eu e Jon Jones lutando em uma gaiola é absolutamente ridículo”, disse Fury em uma recente sessão de perguntas e respostas no Bangtao Muay Thai & MMA Gym em Phuket, Tailândia, conforme relatado por Bloody Elbow. “Tipo, eu sou o campeão mundial peso-pesado linear. O homem que venceu o homem voltando para John L. Sullivan. Por que eu sonharia em entrar em uma gaiola e lutar e tudo isso? Não é minha coisa.

“Na verdade, foi Joe Rogan, um saco de merda, que [started this]. Do nada, não houve conversa sobre eu ou Jon lutar. Jon é um cara legal, provavelmente o GOAT do MMA. [Rogan] disse: ‘Ah, se Tyson Fury entrar em uma sala com Jon Jones, ele será absolutamente despedaçado’. Tipo, se alguém entrar na sala comigo e não houver restrições, você terá que me matar para me impedir.

“Ele não disse uma luta de MMA ou uma luta de boxe, ele disse para entrarem juntos em uma sala e Tyson Fury não sair”, acrescentou Fury. “Portanto, não sei onde tudo começou e Jon disse algo e eu disse algo e estamos indo e voltando.

“Nunca se falou de mim dizendo que eu iria para uma jaula com Jon Jones, entraria lá e arrancaria meu braço. Sem chance. A coisa era, eu ofereci a Jon, ‘Você quer entrar em um ringue de boxe e ganhar algum dinheiro de verdade, então venha e lute comigo.’ Mas chance zero de eu entrar em um jogo de MMA e rolar e tudo mais. Zero.”

No início deste mês, Fury afirmou em uma transmissão ao vivo no Twitter Space que o UFC já havia enviado a ele uma oferta formal para uma “luta de regras híbridas” com Jones.

No entanto, Jones não é o primeiro campeão peso-pesado do UFC a ser ligado a Fury. O rei do boxe linear e Ngannou também têm ido e vindo em uma potencial superluta por anos, com Ngannou até fazendo uma aparição surpresa no ringue ao lado de Fury em abril de 2022 após a vitória de Fury sobre Dillian Whyte no Estádio de Wembley. O desejo de Ngannou de boxear uma estrela dos pesos pesados ​​foi, na verdade, um dos pontos críticos que levaram à sua saída do UFC. Apesar dessa liberdade recém-descoberta, uma luta entre Ngannou e Fury não se concretizou.

Em suas perguntas e respostas, Fury também se dirigiu a Ngannou – e apontou a longa história que os boxeadores têm de falhar miseravelmente ao tentar fazer a transição para uma luta de MMA com as regras do MMA.

“Eu me ofereci para lutar contra Ngannou em uma gaiola sob as regras do boxe com luvas de quatro onças e adivinhe o que aconteceu? O buraco dele caiu”, disse Fury.

“Obviamente meu forte não é derrubar as pessoas e esse tipo de coisa, é diferente para mim. É como, ‘Sim, eu vou pilotar um avião a jato.’ Não sei pilotar um avião a jato, não faço ideia. No esporte em pé, no combate de socos, seja em uma gaiola, em uma cabine telefônica, seja o que for, se eles quiserem fazer isso, não há problema. Mas definitivamente não, não vou entrar em nenhuma luta de MMA”.

“Não é bom para boxeadores”, acrescentou Fury. “Eu só conheço um boxeador que venceu, e foi Ray Mercer quando ele nocauteou Tim Sylvia com um soco, e foi isso. Todo o resto, James Toney foi feito por Randy Couture, alguns deles foram feitos rapidamente. Porque a coisa de um boxeador é, ele se levanta e fica de lado [stance] e um tiro os derruba e [then the MMA fighter can] dê um soco neles.

“Então, sim, não será algo que me interesse, de forma alguma. Mas se os rapazes quiserem vir para o meu mundo do boxe, então eles são mais do que bem-vindos.