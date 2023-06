UCS divulga resultado do Vestibular de Medicina nesta quarta-feira (21)

A UCS, Universidade de Caxias do Sul, é uma instituição de nível superior privada com sede principal na cidade de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da UCS é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do Brasil.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da UCS foi realizada no dia 18 de junho. Nesta quarta-feira, 21 de junho, a instituição divulgou o resultado final do processo seletivo.

Dessa maneira, para te ajudar a acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Medicina 2023/2 da UCS. Vamos conferir!

Vestibular Medicina 2023/2 UCS: resultado é divulgado nesta quarta (21)

Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, a UCS divulgou o resultado em primeira chamada da edição 2023/2 do seu Vestibular de Medicina. O documento está disponível em formato PDF na página “Resultados e Matrículas” no site da UCS.

Para acessar o documento, os interessados devem clicar em “candidatos aprovados”. Não é necessário acessar o site com login e senha para visualizar o resultado.

No documento constam os nomes dos candidatos aprovados no processo seletivo e também a posição de cada no vestibular. Os nomes foram organizados em ordem alfabética pela UCS.

Além disso, os candidatos também podem acessar o próprio Boletim de Desempenho. Para isso, será necessário realizar login na página do processo seletivo com o número de inscrição no vestibular e o número de CPF.

Também é possível acessar as provas e os gabaritos do Vestibular da UCS em formato PDF no site da instituição.



Vestibular Medicina 2023/2 UCS: matrículas

Os 50 primeiros candidatos aprovados e classificados na primeira chamada do Vestibular de Medicina da UCS deverão realizar os procedimentos de matrícula ainda nesta semana, entre os dias 21 e 22 de junho de 2023. As matrículas deverão ser feitas das 9h às 20h, na Central de Atendimento do Campus-Sede. Segundo as informações divulgadas, os candidatos aprovados deverão agendar um horário para matrícula por meio do número WhatsApp (+54) 99931 3441.

A lista de documentos necessários para realização das matrículas está disponível na página “Resultados e Matrículas” do site da UCS e no edital do Vestibular de Medicina 2023/2.

Vestibular Medicina 2023/2 UCS: próximas chamadas

A UCS já divulgou o cronograma com as datas das próximas chamadas do resultado do Vestibular de Medicina 2023/2.

A segunda chamada será divulgada nesta sexta-feira, dia 23 de junho. Os candidatos poderão acessar o documento no site da UCS e os aprovados deverão se matricular na instituição entre os dias 26 e 27 de junho.

A terceira chamada, por sua vez, será liberada no dia 28 de junho. Os estudantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 28 e 30 de junho, das 9h às 20h.

Vestibular Medicina 2023/2 UCS: vagas e seleção

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a UCS ofereceu 50 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade principal da instituição em Caxias do Sul. Todos os candidatos aprovados ingressarão no segundo semestre de 2023.

A seleção dos candidatos no Vestibular de Medicina irá acontecer com base na média simples das pontuações obtidas nas cinco matérias que compõem o exame (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Conhecimentos Gerais, Biologia e Química) e na prova de redação. As provas foram aplicadas somente na cidade de Caxias do Sul no dia 18 de junho de 2023.

Os candidatos que receberam nota zero na prova de redação foram eliminados do processo seletivo. Além disso, a UCS destaca que, em caso de empate entre dois ou mais candidatos, o desempate será feito com base no maior número de pontos na redação e, depois disso, no maior número de pontos na prova de língua portuguesa.