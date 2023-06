Udesc aplica provas neste domingo (25)

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realiza neste domingo, dia 25 de junho, a aplicação das provas do Vestibular de Inverno 2023. De acordo com a Udesc, ao todo, são esperados 6.433 candidatos para as provas, cuja aplicação acontecerá em dois turnos, das 9h às 12h30 e das 15h às 19h30 (horário oficial de Brasília).

Haverá locais de prova nas cidades de Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, São Bento do Sul e Tubarão. Os candidatos puderam escolher a cidade no momento da inscrição. Para consultar onde realizará a prova, o candidato deve acessar o site da Udesc, com o número de CPF e senha, e clicar na aba “Confirmação do local”.

Orientações para as provas

Ainda de acordo com as orientações do edital, no dia de realização das provas será permitido o ingresso dos candidatos ao seu local de prova no período matutino, a partir das 8h até às 8h50min e no período vespertino das 14h às 14h50min.

O intervalo de 10 (dez) minutos ao início de cada período, das 8h50min até às 9h, e das 14h50min até às 15h, será reservado para entrega dos materiais de prova e finalização dos preparativos para sua aplicação. Nesse intervalo, o candidato deverá conferir seus dados no material de prova (cartão-resposta e folha de

redação) e não poderá iniciar a resolução de questões ou a leitura do caderno de provas.

As orientações estabelecem ainda que o candidato deverá se apresentar no local indicado com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do fechamento dos portões. De acordo com o edital, a Udesc não permitirá o acesso do candidato que chegar após o fechamento do portão.

Para ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. O documento deverá ser o mesmo utilizado para efetuar a inscrição.

Vestibular de Inverno: Composição das provas

De acordo com o edital, o exame contará com 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Desse modo, a avaliação abarcará as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Física, Matemática, Química, Biologia, Geografia e História.



Além disso, a Udesc aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. Nessa avaliação, os candidatos deverão demonstrar ter domínio da norma padrão do português, além do conhecimento sobre o tema proposto e sobre a estrutura do tipo de texto solicitado.

Lista de obras literárias

A Udesc informou com antecedência a lista de obras literárias cobradas nas questões de Língua Portuguesa e Literatura do Vestibular de Inverno 2023. As obras são as seguintes:

“O conto da mulher brasileira” – de Edla van Steen;

“Cemitério dos Vivos” – de Lima Barreto;

“Memórias Póstumas de Brás Cubas” – de Machado de Assis;

“Melhores Poemas” – de Paulo Leminski;

“Os milagres do cão Jerônimo” – de Péricles Prade.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da Udesc é de 1.188 (mil cento e oitenta e oito) vagas para ingresso em 39 opções de cursos de graduação. Do total das vagas, 829 são para o vestibular tradicional, enquanto outras 394 vagas são para a seleção por histórico do ensino médio. As oportunidades são para cursos presenciais ofertados em diversos campi da Udesc.

A publicação do resultado final do Vestibular de Inverno 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada para matrícula, está marcada para o dia 12 de julho. Na mesma data a Udesc divulgará orientações para as matrículas.

Para mais informações sobre o Vestibular de Inverno 2023, acesse o edital na íntegra.

