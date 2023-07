UECE divulga principais datas do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) começou a liberar as principais informações referente ao Vestibular 2024, que selecionará novos alunos para ingresso em diversos cursos de graduação nos dois semestres letivos do próximo ano.

A UECE ainda não divulgou o período de inscrição para esse processo seletivo. No entanto, a Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV) antecipou que o Vestibular 2024 contará com duas fases, como acontece tradicionalmente.

1ª e 2ª fase do Vestibular 2024

As provas da 1ª fase do Vestibular 2024/1 serão aplicadas no dia 19 de novembro de 2023 (domingo). De acordo com a CEV, a aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h às 13h (horário oficial de Brasília).

Já a aplicação das probas da 2ª fase estão marcadas para os dias 17 e 18 de dezembro de 2023 (domingo e segunda-feira). Nesse caso, a aplicação será das 9h às 13h.

Tradicionalmente, na 1ª fase, a UECE aplica uma Prova de Conhecimentos Gerais sobre conteúdos dos componentes curriculares referentes ao Ensino Médio. Desse modo, a avaliação abarca conhecimentos de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química) e Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa).

Já na 2ª fase a UECE avalia o candidato de forma direcionada. Desse modo, os candidatos respondem a uma prova de redação em Língua Portuguesa e a Provas de Conhecimentos Específicos (Provas I e II, III e IV), cuja composição varia de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Além dessa duas fases, a universidade costuma realizar também um Exame de Habilidade Específica (EHE). Essa etapa é exclusiva para os candidatos aos cursos que exigem algum tipo de competência específica, como é o caso do curso de Música, por exemplo.



Tradicionalmente, a UECE aplica as provas do seu Vestibular nos seguintes municípios: Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza (capital), Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Oferta de vagas

A UECE ainda não informou o número de vagas a serem ofertadas no Vestibular 2024/1. No entanto, estima-se que a oferta seja de mais de 2 mil oportunidades para cursos de graduação de diversas áreas.

A UECE sempre reserva parte das vagas para o cumprimento das ações afirmativas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos com deficiência, para pretos, pardos e indígenas e também para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas pública.

Os aprovados dentro do sistema de cotas deverão comprovar os critérios para garantir as vagas. Entre os procedimentos de verificação da UECE está o procedimento de heteroidentificação dos candidatos pretos e pardos.

Sobre a UECE

Considerada a melhor universidade estadual do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a UECE é uma das principais instituições de ensino superior do estado do Ceará. A instituição conta com atuação em ensino, pesquisa e extensão.

A universidade conta com uma estrutura multicampi, estando presente em diversos municípios. Desse modo, além da sede localizada em Fortaleza, capital do Ceará, a UECE conta com campi presenciais em mais nove municípios do estado: Crateús, Guaiúba, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro, Mombaça, Pacoti, Quixadá e Tauá.

Entre os cursos ofertados pela UECE estão os cursos das seguintes áreas:

Ciências Agrárias : Medicina Veterinária;

: Medicina Veterinária; Ciências da Saúde : Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Terapia Ocupacional;

: Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Terapia Ocupacional; Ciências Biológicas : Ciências Biológicas;

: Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra : Ciência da Computação, Física, Matemática, Química, Sistemas de Informação;

: Ciência da Computação, Física, Matemática, Química, Sistemas de Informação; Ciências Humanas : Ciências Sociais, Educação do Campo, Filosofia, Geografia, História, Pedagogia, Psicologia;

: Ciências Sociais, Educação do Campo, Filosofia, Geografia, História, Pedagogia, Psicologia; Ciências Sociais Aplicadas : Direito, Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Serviço Social;

: Direito, Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Serviço Social; Linguística, Letras e Artes: Artes Plásticas, Artes Visuais, Letras (Espanhol, Francês, Inglês, Português e Literatura), Música.

