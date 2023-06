UECE publica resultado final do Vestibular 2023/2

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulga nesta quarta-feira, dia 28 de junho, o resultado final referente ao Vestibular 2023/2. Os participantes poderão consultar a classificação definitiva a partir de hoje por meio do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

A partir das 17h (horário de Brasília), a UECE divulgará também a convocação para a matrícula dos aprovados em 1ª chamada.

A matrícula para preenchimento das vagas oferecidas para os cursos de graduação da UECE, constantes no Edital que regulamenta o Vestibular 2023/1, será disciplinada por edital expedido pelo reitor da UECE. Portanto, os candidatos devem aguardar a publicação do edital no site da CEV/UECE. A matrícula será da exclusiva responsabilidade do Departamento de Ensino de graduação (DEG).

Entre os documentos solicitados pela universidade para o registro acadêmico estão o RG, o CPF e o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Vestibular 2023/2: Processo de seleção

Como acontece tradicionalmente, a UECE realizou esse processo seletivo em duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no dia 30 de abril de 2023, no período das 9h às 13h (horário de Brasília). Nessa 1ª fase, a UECE aplicou uma avaliação composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

Os candidatos aprovados na 1ª fase foram convocados para a aplicação das provas da 2ª fase, que ocorreu nos dias 21 e 22 de maio. Essa fase contou com a aplicação de quatro avaliações: Provas I e II, III e IV. Além da prova de Redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderam a provas de Conhecimentos Específicos. Portanto , os conteúdos variaram de acordo com o curso escolhido pelo candidato, tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Para a prova de redação, a UECE apresentou duas propostas para a escolha dos candidatos:



Proposta 1 : escrita de um artigo de opinião , sobre “A urgência de políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira”;

: escrita de um , sobre “A urgência de políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira”; Proposta 2: “Vivências com o idoso no Ceará: memórias com nossos avós”, escrita de uma história sobre um momento muito feliz com os avós.

Para os candidatos a alguns cursos, como o de Música, por exemplo, a UECE aplicou um Exame de Habilidade Específica (EHE). A Prova Escrita aconteceu no dia 7 de maio de 2023 (domingo), no período das 9h às 12h, enquanto a Prova Oral foi realizada no 12 de maio.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UECE através do Vestibular 2023/2 é de 2.282 (duas mil duzentas e oitenta e duas) vagas em diversos cursos de graduação. O edital estabelece ainda que as oportunidades são para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023.

As vagas estão distribuídas entre os cursos ministrados nos campi da UECE localizados em onze municípios, incluindo a capital Fortaleza.

Há vagas para os seguintes cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas): Medicina Veterinária; Enfermagem; Ciências Biológicas; Educação Física; Nutrição; Medicina; Terapia Ocupacional; Ciência da Computação; Física; Geografia; Matemática; Química; Pedagogia; Administração; Ciências Contábeis; Serviço Social; Ciências Sociais; Filosofia; História; Letras – Espanhol; Letras – Português / Inglês; Letras – Português / Francês; Música; e Sistemas de Informação.

Sistema de cotas

Ainda conforme o edital, parte das vagas estão reservadas pela UECE para o cumprimento das ações afirmativas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos com deficiência, para pretos, pardos e indígenas e também para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas pública.

Os aprovados dentro do sistema de cotas devem comprovar os critérios para garantir as vagas. Nesse sentido, a universidade já realizou o procedimento de heteroidentificação dos candidatos pretos e pardos.

