UEG divulga lista de aprovados para correção da redação

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou na tarde desta sexta-feira, dia 16 de junho, a lista de candidatos aprovados para a etapa de correção das provas de redação referente ao Vestibular 2023/2. Os candidatos podem consultar a relação se selecionados no site do NS (Núcleo de Seleção).

Além da lista de selecionados para a correção da redação, a UEG divulgou também ao gabarito definitivo das provas objetivas. Desse modo, aqueles que enviaram recursos contra o gabarito preliminar já podem conferir as respostas da universidade.

De acordo com o cronograma da UEG, a publicação do resultado preliminar do Vestibular 2023/2 está prevista para o dia 28 de junho de 2023. Caberá a interposição de recurso até o dia 30 do mesmo mês, exclusivamente por meio do site da universidade.

Ainda de acordo com o cronograma, o resultado final do processo seletivo será publicado no dia 10 de julho de 2023. Na mesma data, a UEG deve divulgar as orientações e prazos para os procedimentos de matrículas para os convocados na lista da 1ª chamada.

Entre os documentos solicitados para o registro acadêmico estão o RG e o CPF do candidato, além do certificado de conclusão do Ensino Médio.

Sobre o Vestibular UEG 2023/2

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo será feita exclusivamente a partir das notas obtidas pelos candidatos nas provas realizadas pela universidade.

A UEG aplicou as provas do Vestibular 2023/2 no dia 4 de junho (domingo), no período das 13h10 às 17h10 (horário oficial de Brasília). Os locais de prova foram nas cidades de Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Goiânia, Palmeiras de Goiás, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos.



Conforme indicado previamente no edital, a UEG aplicou uma prova objetiva composta em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Desse modo, os candidatos responderam a uma avaliação composta por 52 (cinquenta e duas) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. A avaliação abarcou assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Biologia, Física, Química, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Artes e Matemática.

A UEG aplicou ainda uma prova de redação em Língua Portuguesa. Nessa prova a UEG solicitou a produção de um texto dissertativo de acordo com as regras da língua escrita culta e sobre um tema da atualidade. Os candidatos puderam escolher uma entre as duas opções propostas apresentadas pela universidade sobre o seguinte tema: "O saber histórico na formação escolar: mero acúmulo de repertório sociocultural ou ferramenta para consciência crítica atuante?". Na primeira proposta, o gênero solicitado foi um artigo de opinião, enquanto na segunda proposta o gênero solicitado foi conto. Oferta de vagas Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEG nesse processo seletivo é de 450 (quatrocentas e cinquenta) vagas para 12 (doze) opções de cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades são para o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. O edital estabelece ainda que as vagas ofertadas no Vestibular 2023/2 estão distribuídas entre os seguintes cursos: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Biológicas; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Agrícola; Engenharia Civil; Farmácia; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Química Industrial; e Zootecnia. Cotas A UEG reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de educação básica. Desse modo, há percentual de vagas para candidatos negros, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD) e vagas suplementares para quilombolas. Os candidatos aprovados dentro de uma dessas vagas reservadas deverão comprovar os critérios estabelecidos no edital para garantir o direito à vaga. Para mias informações, acesse o site da UEG.