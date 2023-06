UEL divulga data de início das inscrições 

A UEL, Universidade Estadual de Londrina, é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Londrina, Paraná. A instituição é considerada uma das melhores do país, oferecendo ensino de qualidade.

Algumas das principais datas e prazos da próxima edição do Vestibular da UEL já haviam sido divulgados, com exceção do período de inscrições.

Dessa forma, para que você possa entender como e quando fazer a sua inscrição no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre as principais datas do Vestibular UEL 2024. Confira!

Vestibular UEL 2024: período de inscrições é divulgado

Nesta terça-feira, dia 13 de junho, a UEL divulgou o período de abertura das inscrições para o Vestibular 2024.

Para a próxima edição do vestibular, as inscrições irão começar no dia 24 de julho e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 05 de setembro de 2023.

Os interessados deverão realizar a própria inscrição exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da COPS/UEL.

É válido destacar que os candidatos deverão indicar uma cidade para realização das provas do Vestibular 2024 durante a inscrição. Os participantes também precisarão indicar a modalidade de participação no vestibular (ampla concorrência ou reserva de vagas) e uma língua estrangeira (espanhol, francês ou inglês).

Segundo o edital do processo seletivo, os candidatos considerados “treineiros” também podem se inscrever no vestibular. Porém, caso aprovados, esses estudantes não poderão realizar matrícula na UEL.

Vestibular UEL 2024: taxa de inscrição e isenção



Você também pode gostar:

Para participar do processo seletivo, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 176,00. O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário ou Pix até o primeiro dia útil após o dia 5 de setembro (último dia para inscrições no vestibular).

Porém, a UEL também irá oferecer aos participantes a possibilidade de solicitar a isenção e a redução da taxa. As solicitações deverão ser enviadas até às 17h de 30 de junho. Poderão pedir o benefício todos os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os candidatos membros de família de baixa renda.

Para solicitar a isenção ou a redução, os candidatos devem preencher todas as informações do formulário para solicitação do site da COPS/UEL.

Os candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição usando o Número de Identificação Social (NIS) ou através do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC).

É importante destacar que os candidatos que forem contemplados com a isenção ou a redução da taxa deverão realizar a inscrição da mesma forma.

Mais informações podem ser encontradas no edital de isenção e redução do Vestibular UEL 2024.

Vestibular UEL 2024: principais datas

A UEL divulgou também as principais datas do Vestibular 2024, que irá acontecer em duas fases diferentes.

A primeira fase será aplicada no dia 29 de outubro de 2023, das 14h às 18h. O exame irá acontecer nas cidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, no estado do Paraná.

Os candidatos aprovados na primeira fase da seleção serão convocados para a segunda etapa do Vestibular 2024, que será aplicada em dois dias diferentes:

26 de novembro de 2023 , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação;

27 de novembro de 2023, das 14h às 18h: Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos.

Além disso, os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico deverão realizar uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro de 2023, das 8h às 11h e das 14h às 18h. Por fim, os candidatos aos cursos de Música também precisarão fazer uma prova específica no dia de 24 de setembro de 2023, das 8h às 11h e das 14h às 18h.