UEL encerra prazo para pedidos de isenção via NIS

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) encerra nesta sexta-feira, dia 30 de junho, o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2024 via NIS. Nesse sentido, esse prazo é válido para os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal.

Os interessados em solicitar a isenção com o número NIS devem acessar o site da site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) e realizar o preenchimento de formulário de inscrição. As solicitações poderão ser feitas até as 17h de hoje (horário de Brasília).

Análise socioeconômica

Os candidatos de baixa renda que não estão inscritos no CadÚnico também poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, mediante a comprovação dos critérios de renda. Nesse caso, a UEL fará uma análise socioeconômica para conceder o benefício da gratuidade na inscrição.

Poderão solicitar a isenção através da análise socioeconômica os candidatos que puderem comprovar os seguintes critérios:

Renda per capita não poderá ser superior à de 01 (um) salário-mínimo federal (R$1.320,00);

Conclusão do Ensino Fundamental e Médio na Rede Pública de Ensino ou através da EJA – Educação de Jovens e Adultos;

Bolsistas da Rede Privada de Ensino com isenção (bolsa integral).

Os pedidos de isenção através da análise socioeconômica poderão ser feitos até as 17h do dia 14 de julho. Até essa data, os interessados deverão apresentar toda a documentação solicitada.

Resultado da isenção

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista de isenções deferidas e indeferidas está prevista para o dia 10 de agosto, com possibilidade de interposição de recursos das 8h do dia 11 às 17h do dia 14 de agosto. Após a análise dos recursos, a UEL divulgará a lista final de isentos em 18 de agosto.



Vestibular UEL 2024: inscrições

A UEL receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período de 24 de julho a 05 de setembro de 2023. Conforme indicado no edital, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar os dados pessoais, escolher uma opção de curso de graduação e indicar a opção de língua estrangeira para a prova (inglês, espanhol ou francês). Além disso, é necessário escolher a cidade para realizar a prova.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até 6 de setembro. A taxa é no valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).

Provas

Tradicionalmente, o Vestibular da UEL conta com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 29 de outubro, enquanto as provas da 2ª fase estão marcadas para 26, 27 e 29 de novembro de 2023. Além disso, a UEL também realizará a aplicação de Provas de Habilidades Específicas para o curso de Música no dia 24 setembro.

Na 1ª fase a UEL aplica uma prova de conhecimentos gerais comum aos candidatos de todos os cursos. Já as provas da 2ª fase contemplam conhecimentos específicos, tendo uma parte geral para todos os cursos e uma parte composta de acordo com o curso pretendido. Nesse sentido, as provas estão distribuídas da seguinte forma:

1ª fase

29 de outubro, das 14h às 18h: Prova de Conhecimentos Gerais;

2ª fase

26 de novembro, das 14 às 18h : Prova de Línguas e Literatura: Lingua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação,

: Prova de Línguas e Literatura: Lingua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, 27 de novembro, das 14h às 18h : Prova Discursava de Conhecimentos Específicos;

: Prova Discursava de Conhecimentos Específicos; 28 de novembro, das 8h às 11h e das 14h às 18h: Prova de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

