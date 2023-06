UEMA divulga cronograma do PAES 2024; veja principais datas

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou as principais datas para o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES). De acordo com a universidade, as provas dessa edição serão aplicadas em novembro deste ano.

Os interessados em participar do PAES 2024 poderão se inscrever no período do dia 10 de julho ao dia 11 de agosto de 2023. Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual.

Portanto, para se inscrever, o estudante deverá acessar o site da universidade no referido período e realizar o preenchimento do requerimento de inscrição. Após o preenchimento do formulário eletrônico, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro.

Isenção da taxa

A UEMA já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao PAES 2024. Os interessados puderam enviar as solicitações entre os dias 24 de abril e 26 de maio. O resultado final das solicitações já está disponível no site da UEMA.

De acordo com o estabelecido no edital de isenção, puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadram em um dos seguintes grupos:

Servidores da UEMA e UEMASUL e seus dependentes legais;

Estudantes que cursaram os últimos cinco anos na rede pública de ensino;

Candidatos com renda familiar de até dois salários mínimos.

PAES 2024: Provas

De acordo com o cronograma da UEMA, a aplicação das provas do PAES 2024 está marcada para o dia 23 de novembro de 2023. A prova do Processo Seletivo PAES é constituída de questões objetivas de múltipla escolha e de produção textual, será realizada em uma única etapa.



Desse modo, os candidatos responderão a questões sobre assuntos dos componentes curriculares do Ensino Médio, abarcando conhecimentos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, os estudantes farão uma prova de redação em Língua Portuguesa sobre tema da atualidade.

A Superintendência de Concursos e Seletivos da UEMA já divulgou a lista de obras literárias cobradas nas provas. A universidade exigirá conhecimento sobre três livros da literatura brasileira, sendo um livro de contos, um romance e um livro de poesia.

De acordo com a instituição, além de estudar a estrutura e o contexto histórico, político e social, os estudantes devem ler na íntegra as seguintes obras:

“Olhos D’água”, de Conceição Evaristo;

“Mar Morto”, de Jorge Amado;

“Primeiros Cantos”, de Antônio Gonçalves Dias.

A universidade ainda não informou o número de vagas ofertadas nessa edição. Em breve a UEMA publicará um edital com demais informações sobre o PAES com ingresso de novos alunos em 2024.

O que é o PAES?

O PAES é um dos processos seletivos da UEMA que visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação da universidade ofertados de forma presencial. A universidade costuma ofertar cerca de 4 mil vagas através do PAES.

Além das vagas ofertadas nos cursos da UEMA, há também oportunidades para ingresso na UEMASUL (Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão). A UEMA e a UEMASUL firmaram um compromisso com um Termo de Cooperação de transição entre instituições. Nesse sentido, o PAES vale também para os interessados em estudar na UEMASUL.

A UEMA conta com mais de dez campi localizados em diversos munícipios do Maranhão: Bacabal; Balsas; Barra do Corda; Caxias; Codó; Coelho Neto; Colinas; Coroatá; Grajaú; Itapecuru-Mirim; Lago da Pedra; Pedreiras; Pinheiro; Presidente Dutra; Santa Inês; São Bento; São João dos Patos; Timon; Zé Doca; e São Luís.

