UEMA encerra inscrições do Vestibular EaD 2023 nesta sexta (23)

A UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, é uma instituição de ensino superior pública com sede na cidade de São Luís, Maranhão.

A instituição oferece inúmeras oportunidades de cursos e, dessa forma, não é de se surpreender que muitos estudantes queiram estudar na universidade.

As inscrições para o Vestibular EaD 2023 da instituição estão abertas, mas todos os candidatos deverão se inscrever até esta sexta-feira, dia 23 de junho de 2023.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular EaD 2023 da UEMA. Vamos conferir!

Vestibular EaD UEMA 2023: inscrições se encerram nesta sexta (23)

O período de inscrições para a edição 2023 do Vestibular EaD da UEMA termina nesta sexta-feira, dia 23 de junho de 2023.

Todos os candidatos interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio de preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da UEMA. No site, os candidatos deverão selecionar “EAD UEMA 2023” e prosseguir com a inscrição.

Segundo o edital, os estudantes deverão optar por uma língua estrangeira no momento da inscrição. Existem duas opções: inglês e espanhol.

Além disso, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 50,00 para participar do vestibular da UEMA. O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência do Banco do Brasil ou em seus correspondentes bancários até a próxima segunda-feira, dia 26 de junho.



Você também pode gostar:

Porém, a UEMA também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Vestibular EaD 2023.

Puderam solicitar o benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que forem membros de família de baixa renda. Os pedidos de isenção da taxa foram aceitos pela UEMA até 26 de maio. O resultado preliminar dos isentos foi liberado no dia 30 de maio. Por fim, no dia 02 de junho, a instituição liberou a relação definitiva dos candidatos beneficiados com a isenção.

Vestibular EaD UEMA 2023: prova presencial

A prova presencial do Vestibular da UEMA será aplicada no dia 20 de agosto. Os exames serão compostos por uma redação e por 44 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

12 questões de Linguagens, Códigos e suasTecnologias;

16 questões de Ciências Humanas;

16 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Os candidatos poderão acessar o cartão de confirmação com o próprio local de prova no dia 14 de agosto de 2023. O cartão estará disponível no site do SigConcursos da UEMA.

As provas serão aplicadas nas cidades em que a UEMA possui os seus polos para os cursos EaD. São elas: Alto Parnaíba, Lago da Pedra, Anapurus, Loreto, Arari, Nina Rodrigues, Bom Jesus das Selvas, Paraibano, Cândido Mendes, Penalva, Coelho Neto, Pinheiro, Coroatá, Porto Franco, Codó, Santa Quitéria, Dom Pedro, São Luís, Fortaleza dos Nogueira, Timbiras, Humberto de Campos, Viana e Imperatriz.

Segundo o edital do Vestibular EaD da UEMA, o gabarito preliminar da prova será divulgado no mesmo dia de aplicação do exame.

Vestibular EaD UEMA 2023: vagas disponíveis

Através do Vestibular EaD 2023, a UEMA irá oferecer um número surpreendente de vagas para os candidatos que quiserem estudar na instituição. Ao todo, 1.020 vagas serão oferecidas para três cursos com polos de ensino em 23 cidades diferentes do Maranhão. Dentre os cursos disponíveis, destacam-se:

Filosofia;

Pedagogia;

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial.

Vestibular EaD UEMA 2023: gabarito e resultado

O gabarito definitivo da prova será divulgado no dia 29 de agosto, enquanto o resultado final do Vestibular EaD 2023 da UEMA será divulgado no dia 20 de setembro no site da instituição.

Para mais informações sobre o Vestibular da UEMA, acesse o edital do processo seletivo.