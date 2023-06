UEMA prorroga inscrições para o Vestibular EAD 2023

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) prorrogou o período de inscrição para o Vestibular 2023 EAD. Inicialmente, as inscrições seriam recebidas até o dia 23 de junho. Com a prorrogação, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 3 de julho (horário de Brasília).

De acordo com o edital, através desse processo seletivo, a UEMA oferta 1.020 vagas em diversos cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). A seleção visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre deste ano.

Vestibular EAD 2023: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da UEMA.

No momento do cadastro, além dos dados pessoais e escolares dos candidatos, a UEMA solicita que os estudantes informem a opção de curso desejada e indiquem se desejam participar do Vestibular EaD 2023 através do sistema de cotas ou em ampla concorrência.

Após o preenchimento do requerimento on-line de inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 4 de julho para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A UEMA já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e os resultados já estão disponíveis para consulta em seu site.

Provas

Além de prorrogar as inscrições, a UEMA também alterou outras datas do cronograma do Vestibular EAD 2023. De acordo com o novo cronograma, a aplicação das provas acontecerá no dia 27 de agosto de 2023. A aplicação acontecerá de forma presencial.



Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar o cartão de confirmação de inscrição, com o local de prova, a partir do dia 14 de agosto. Os locais de prova serão nas cidades onde estão localizados os polos de ensino para os quais há oferta de vagas.

Ainda conforme o edital, a avaliação contará com 44 (quarenta e quatro questões) formuladas a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, abarcando os componentes curriculares referentes às seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (12 questões); Ciências Humanas (16 questões); Matemática e Ciências da Natureza (16 questões).

Oferta de vagas

Ao todo a UEMA está ofertando 1.020 vagas para os cursos de Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Gestão Comercial.

As oportunidades estão distribuídas por polos de apoio presencial localizados em 23 municípios. Desse modo, os estudantes devem indicar o polo escolhido no momento da inscrição.

Os polos de ensino da UEMA são nas seguintes cidades: Alto Parnaíba, Lago da Pedra, Anapurus, Loreto, Arari, Nina Rodrigues, Bom Jesus das Selvas, Paraibano, Cândido Mendes, Penalva, Coelho Neto, Pinheiro, Coroatá, Porto Franco, Codó, Santa Quitéria, Dom Pedro, São Luís, Fortaleza dos Nogueira, Timbiras, Humberto de Campos e Viana e Imperatriz.

De acordo com o edital, a UEMA reserva 10% do total das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados em concorrer às vagas reservadas devem fazer essa opção no momento da inscrição.

Resultados

A UEMA deve publicar o gabarito preliminar do Vestibular EAD 2023 no dia 27 de agosto, logo após a aplicação das provas. Caberá a interposição de recursos até o dia 29 seguinte. Após a análise dos recursos, a UEMA vai publicar o gabarito definitivo, com as respostas finais, no dia 5 de setembro.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 4 de outubro, com a divulgação da relação de convocados em 1ª chamada para as matrículas e orientações para o registro acadêmico.

Acesse o edital e o novo cronograma do Vestibular para mais informações.

