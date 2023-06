UEMA realiza aplicação do Vestibular 60+ no domingo (18)

Neste domingo, dia 18 de junho, a Universidade Estadual do Maranhã (UEMA) realiza a aplicação das provas do Processo Seletivo Simplificado do Programa UEMA 60+ para ingresso de novos alunos ainda em 2023. De acordo com o cronograma, a aplicação acontecerá no período da tarde, com início às 13h (horário de Brasília).

Somente pessoas idosas participam dessa seleção. Com esse projeto, a universidade tem como objetivo promover o ingresso de pessoas da terceira idade no ensino superior. Desse modo, somente poderão participar do Vestibular 60+ da UEMA pessoas que tenham 60 anos completos ou mais, que são o público alvo do programa. Além disso, é preciso ter o Ensino Médio completo.

Conforme as orientações da UEMA, esse processo seletivo contará locais de prova em diversas cidades do estado de Santa Catarina. São elas: São Luiz, Lago da Pedra, Coelho Neto, Caxias e Timon. Para consultar os locais e endereço realizará o exame, o candidato deverá acessar o site da universidade. A aplicação será no período das 13h às 18h.

Provas e orientações

De acordo com o edital do Vestibular UEMA 60+, a avaliação contará com 44 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e uma prova de redação da Língua Portuguesa. Nesse sentido, a prova será composta da seguinte forma:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua

Inglesa, Língua Espanhola – 12 questões;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia, Sociologia – 16 questões;

Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Matemática, Física, Biologia, Química – 16 questões.

Segundo as orientações da universidade, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência, pois não será permitida a estrada de estudantes após o horário de fechamento dos portões. Além de levar caneta esferográfica para responder as provas, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UEMA está ofertando 66 (sessenta e seis) vagas para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. As oportunidades ofertadas pela UEMA são para ingresso em 11 opções de cursos de licenciatura.



As vagas estão distribuídas entre os campi da UEMA localizados nas cidades de São Luís, Caxias, Timon, Lago da Pedra, e Coelho Neto. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cursos: Ciências Biológicas, Matemática, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Pedagogia, Letras, Geografia, Química.

Resultados e matrículas

De acordo com o cronograma, a UEMA divulgará o gabarito preliminar da prova objetiva no dia 18 de junho, logo após a aplicação das provas. Caberá a interposição de recursos. Desse modo, os interessados poderão interpor recursos nos dias 19 e 20 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, a UEMA divulgará o gabarito definitivo no dia 27 de junho de 2023.

A publicação do resultado preliminar (lista tríplice de vagas) está prevista para o dia 30 de junho, enquanto o resultado final está previsto para o dia 10 de julho de 2023. Na mesma data, a UEMA publicará a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para o registro acadêmico dos candidatos aprovados.

O procedimento de matrícula deverá ser feito de forma presencial, com a apresentação de todos os documentos indicados no edital no prazo estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação da UEMA. Entre os documentos solicitados pela universidade estão o RG e o CPF do candidato e o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Para mais informações sobre o Vestibular da UEMA, acesse o edital na íntegra.

