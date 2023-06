Uerj recebe pedidos de isenção do 2º Exame de Qualificação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abre nesta quarta-feira, dia 14 de junho, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024.

De acordo com o cronograma, as solicitações serão recebidas até a próxima sexta-feira, dia 16 de junho. O edital estabelece que, para solicitar a isenção, o estudante deverá comprovar que:

possui renda bruta média mensal familiar menor ou igual a 1 (um) salário mínimo nacional;

está cursando o último ano do Ensino Médio ou já concluiu essa etapa de ensino.

Conforme as orientações do edital de isenção, os pedidos de isenção devem ser feitos de forma virtual. Portando, os interessados devem acessar o site da universidade, realizar o preenchimento de requerimento eletrônico. Posteriormente, os estudantes devem enviar os documentos solicitados para a comprovação dos critérios.

Os documentos comprobatórios, juntamente com o requerimento de isenção preenchido, deverão ser postados em envelope lacrado, em qualquer agência dos Correios, na modalidade carta registrada, e encaminhados ao Departamento de Seleção Acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – DSEA/UERJ, Caixa Postal 23780, rua Souza Valente, nº 15, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20941- 040, até o dia 20 de junho.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da isenção está prevista para o dia 8 de julho. Os interessados poderão interpor recursos até o dia 9 seguinte. Confira aqui o edital de isenção.

2º Exame de Qualificação

O período de inscrição para o 2º Exame de Qualificação será do dia 10 ao dia 24 de julho de 2023. Os interessados deverão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Uerj. Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa para efetivar a inscrição.

A aplicação das provas do 2º Exame de Qualificação está marcada para o dia 3 de setembro de 2023. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 12 de agosto, data de divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição.



A prova contará com 60 questões objetivas sobre assuntos das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. Desse modo, a prova abarcará conteúdos de disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

A Uerj deve liberar o gabarito ainda no dia 3 de setembro, após finalizar a aplicação das provas, enquanto o resultado do 2º Exame de Qualificação está previsto para 14 de setembro.

Vestibular Estadual 2024

Nesta edição do Vestibular, a Uerj retomou o formato tradicional do processo seletivo. Desse modo, os participantes farão dois exames de qualificação e um exame discursivo.

De acordo com a Uerj, os candidatos classificados nos exames de qualificação poderão participar do Exame Discursivo, que contará com questões dissertativas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato, e com uma prova de redação em Língua Portuguesa. A aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023.

A Uerj aplicou o 1º Exame de Qualificação no dia 4 de junho. O caderno de provas e os gabaritos já estão disponíveis no site da Uerj.

Obras literárias

“O meu amigo pintor”, de Lygia Bojunga – para o 1º Exame de Qualificação;

“Anos de chumbo”, de Chico Buarque – para o 2º Exame de Qualificação;

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, no Exame Discursivo;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação, no Exame Discursivo.

Cursos ofertados

As vagas ofertadas pela Uerj são para ingresso em 2024 em cursos de diversas áreas. Entre os cursos ofertados estão Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Química, Direito, Enfermagem, Letras, História, Filosofia, Geografia, Farmácia, Design. Confira o Quadro Informativo dos Cursos.

