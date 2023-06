UERR aplica provas do Vestibular EAD 2023

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) aplica neste domingo, dia 18 de junho, as provas do Vestibular EaD 2023. Esse processo seletivo tem como objetivo selecionar visa ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD).

De acordo com o edital, a aplicação das provas será totalmente on-line, por meio de plataforma da UERR. O edital indica ainda que a aplicação terá duração de quatro horas, com início às 9h e término às 13h (horário local).

A UERR já divulgou as orientações para a aplicação da prova no site do Vestibular EAD. Além disso, no dia 4 de junho, a universidade realizou uma live no canal do Núcleo de Educação a Distância da UERR, no Youtube, para tirar dúvidas dos interessados no certame. Confira aqui a live.

De acordo com a UERR, não é recomendável a realização da prova por meio de dispositivos como smartphones e tablets. Orienta-se que a prova deva ser realizada de um computador de mesa ou notebook. Além disso, é desejável que o dispositivo tenha Webcam e microfone.

Provas do Vestibular EaD 2023

Conforme indicado previamente no edital, a avaliação contará com 38 (trinta e oito) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio.

Nesse sentido, os estudantes responderão a questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, História e Geografia. Não haverá prova de redação ou questão discursiva nesse Vestibular..

Oferta de vagas

Ao todo, a UERR está ofertando 450 (quatrocentas e cinquenta) vagas para cursos de graduação EAD (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos). As vagas estão distribuídas entre os polos de apoio presencial da universidade localizados nos municípios de Boa Vista, Caracaraí e Rorainópolis.



Você também pode gostar:

O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. Com 90 vagas para cada, os cursos contemplados são os seguintes:

Licenciatura em Filosofia;

Licenciatura em Física;

Licenciatura em Geografia;

Licenciatura em Matemática;

Tecnólogo em Turismo.

Do total das vagas, a UERR reserva 11 de cada curso para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD). Desse modo, do total das oportunidades, 165 são para egressos de escolas públicas e 45 são exclusivas para PcDs. Os aprovados dentro da reserva de vagas deverão comprovar os critérios.

Resultados

Segundo o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar será feita logo após a aplicação do exame, ainda neste domingo, dia 18 de junho. Caberá a interposição de recursos nos dois dias úteis seguintes, 19 e 20 de junho.

O resultado preliminar do Vestibular EAD UERR 2023 será divulgado no dia 3 de julho. Os interessados poderão contestar o resultado através da interposição de recursos entre os dias 5 e 7 do mesmo mês.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular EaD 2023 está prevista para o dia 22 de julho de 2023. Na mesma data, a UERR deve divulgar a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico já está disponível no edital.

Sobre a UERR

Fundada em 2005, a UERR é uma instituição pública de ensino superior mantida pelo Governo do Estado de Roraima. A universidade oferta cursos de graduação de diversas áreas tanto na modalidade presencial de ensino quanto EAD. A sede da UERR, que tem como atual reitor o professor Regys Odlare Lima de Freitas, está localizada em Boa Vista, capital do Estado de Roraima.

Acesse o edital do Vestibular EAD para mais informações.