Uesb publica resultado do Processo Seletivo para Portadores de Diploma

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) já liberou o resultado do Processo Seletivo para Portadores de Diploma que desejam iniciar um novo curso de graduação. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação final de aprovados para o preenchimento das vagas no site da Uesb.

De acordo com a Uesb, caberá a interposição de recursos. Desse modo, o candidato que se julgar prejudicado com o resultado final poderá apresentar recurso, em formulário próprio,

exclusivamente, pela internet, por meio do link disponível na página da Uesb desde que devidamente fundamentado, observando as disposições contidas nas normas da Seleção.

Conforme o cronograma, a universidade receberá os recursos nos dias 19 e 20 de junho de 2023, próximas segunda e terça-feira.

Após a análise dos recursos, a Uesb publicará a convocação de aprovados em 1ª chamada para as matrículas. Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos para o registro acadêmico de forma presencial, com a entrega dos documentos solicitado na secretaria do respectivo curso.

Como foi o processo de seleção?

Esse processo seletivo foi exclusivo para os estudantes que já possuem uma graduação e desejam ingressar em um novo curso do ensino superior. Desse modo, participaram da seleção apenas estudantes que têm o Ensino Médio completo e diploma de graduação. Os interessados puderam se inscrever de forma virtual, até o dia 10 de maio.

Para a classificação dos inscritos, a Uesb realizou a aplicação de provas no dia 5 de junho de 2023. Conforme definido previamente por meio de edital, houve locais de prova nas cidades do interior da Bahia para as quais há oferta de vagas: Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. A duração da aplicação foi de três horas.

A avaliação aplicada pela Uesb contou com uma proposta de escrita de redação em Língua Portuguesa sobre tema da atualidade. A escolha do tema da redação se deu por meio de sorteio realizado antes do início da prova, na presença dos candidatos. A Uesb divulgou com antecedência uma lista contendo 03 (três) temas e as sugestões bibliográficas para a prova escrita.

Histórico escolar



O edital do processo seletivo indica ainda a classificação dos candidatos irá considerar o desempenho por eles obtidos em duas etapas: prova de redação e análise do histórico escolar. Desse modo, além da nota da prova de redação será considerado também as notas obtidas pelo candidato durante o seu primeiro curso de graduação.

Nesse sentido, a nota final será o resultado, com peso, dessas duas avalições, sendo 70% para a prova dissertativa e 30% para o histórico.

Vagas e cursos ofertados

Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Conforme o edita, ao todo, a Uesb está ofertando 367 vagas para os três campi da Universidade.

Do total das vagas, 160 são para o campus de Vitória da Conquista, 74 para Jequié e 133 para Itapetinga. O edital indica ainda que a Uesb reserva parte das vagas para a seleção de Servidor Efetivo.

Para o Campus de Vitória da Conquista, há vagas nos seguintes cursos: Administração – Bacharelado (Vespertino); Agronomia – Bacharelado (Diurno); Ciências Sociais – Licenciatura (Matutino); Cinema e Audiovisual – Bacharelado (Matutino); Direito – Bacharelado (Matutino); Geografia – Licenciatura (Noturno); História – Licenciatura (Noturno); Letras Vernáculas – Licenciatura (Vespertino); Pedagogia – Licenciatura (Matutino).

As vagas disponíveis para o Campus Jequié são nos cursos de Enfermagem – Bacharelado (Diurno); Letras – Licenciatura (Matutino); Matemática com Enf. Informática – Licenciatura (Noturno); Odontologia – Bacharelado (Diurno); Pedagogia – Licenciatura (Noturno); e Química – Bacharelado (Diurno).

Por fim, para o Campus de Itapetininga, a Uesb está ofertando vagas para as graduações de Ciências Biológicas – Bacharelado (Diurno); Pedagogia – Licenciatura (Matutino); e Zootecnia – Bacharelado (Diurno).

Para mais detalhes, acesse o edital na íntegra.