UFAM abre período de inscrição para a 1ª e 2ª etapa

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abre nesta segunda-feira, dia 19 de junho, o período de inscrição para as etapas 1 e 2 do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas a partir das 10h (horário oficial de Manaus).

Essa 1ª etapa é referente ao Projeto 2025, enquanto a 2ª etapa é referente ao Projeto 2024. Conforme indicado nos editais, as inscrições para essas duas etapas serão recebidas até o dia 4 de julho de 2023.

PSC 2023: Como se inscrever?

De acordo com as orientações dos editais, as inscrições deverão ser feitas de forma virtual. Portando, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da Compec (Comissão Permanente de Concursos), clicar sobre a etapa desejada e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 5 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 (noventa reais) para cada etapa.

Isenção da taxa

A UFAM já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição referentes às etapas 1 e 2 do PSC 2023 e o resultado final já está disponível. Acesse aqui.

Puderam solicitar a gratuidade na inscrição os candidatos que estudaram em escolas da rede pública ou como bolsistas na rede particular e que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Também foi pré-requisito estar matriculado na 1ª ou 2ª série do ensino médio e residir em Manaus.



PSC 2023: Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapa do PSC 2023 está marcada para o dia 30 de julho de 2023. A aplicação será no período da manhã, das 08h15min à 12h15min (horário de Manaus).

Os candidatos responderão a uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas de múltipla escola. Desse modo, as provas terão a seguinte composição:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Literatura: 6 questões;

História: 6 questões;

Geografia: 6 questões;

Biologia: 6 questões;

Química: 6 questões;

Física: 6 questões;

Matemática: 8 questões.

Locais de prova, horários e orientações

Ainda conforme os editais, os locais de prova serão nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins. Os participantes poderão consultar os locais de prova a partir do dia 17 de julho, data de divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

O fechamento dos portões será às 08h00min, impreterivelmente (horário oficial de

Manaus/Am). A universidade recomenda que os candidatos cheguem ao local de provas com uma hora de antecedência do início previsto.

Conforme indicado no edital, no dia das provas, os estudantes deverão apresentar documento de identificação original com foto e CCI. Além disso, a universidade recomenda levar caneta esferográfica fabricada com material transparente e tinta na cor preta

Resultado

A UFAM deve liberar o gabarito das provas no dia 30 de julho, após finalizar a aplicação. Caberá a interposição de recursos. Ainda de acordo com os editais, a divulgação do resultado das 1ª e 2ª, com o boletim de desempenho dos participantes, está prevista para o dia 11 de setembro de 2023.

Não há oferta de vagas para essas etapas, pois trata-se de ma seleção seriada. Desse modo, somente da 3ª etapa do PSC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela UFAM a partir do somatório das notas obtidas nas três etapas.

Os projetos 2025 e 2024, têm por objetivo selecionar candidatos aos cursos de graduação oferecidos pela UFAM.

Para mais informações, acesse o site da UFAM.

