UFAM publica resultado do PSI 2023

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou nesta terça-feira, dia 20 de junho, o resultado final do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2023. Os participantes podem consultar a colocação geral dos candidatos aprovados por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos). A classificação geral também já está disponível, assim como a consulta ao desempenho individual.

A UFAM também publicou hoje o edital de matrícula para os convocados no PSI 2023. Conforme o documento, os candidatos aprovados em 1ª chamada deverão enviar os documentos solicitados no período de 26 a 30 de junho. A submissão dos documentos deve ser feita via Sistema Ingresso. Os documentos solicitados para todos os candidatos aprovados são os seguintes:

PSI 2023: processo de seleção

O PSI visa o preenchimento de vagas em cursos de graduação ministrados exclusivamente nos campi da UFAM localizados no interior do estado do Amazonas. Desse modo, as oportunidades ofertadas são para os municípios de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.

Para a classificação dos inscritos, a UFAM realizou aplicação de provas nos dias 21 e 22 de maio de 2023. No primeiro dia de provas, domingo (21), a UFAM aplicou a Prova de Conhecimentos Gerais I, composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História.

Além disso, os candidatos responderam uma prova de Redação em Língua Portuguesa. A proposta da redação é de um texto sobre “Os rios da Bacia Amazônica, sua importância para a vida na região e os cuidados que devemos ter com eles“. A partir deste tema, a UFAM apresentou três sugestões de escrita. São elas:

Sugestão 1: Escreva sobre a importância das águas fluviais para o ecossistema da região amazônica.

Sugestão 2: Escreva sobre os cuidados que precisamos ter com os rios para não colocar a qualidade das águas em risco.

risco.

Sugestão 3: Escreva sobre como o uso humano descontrolado pode colocar em risco os rios da Amazônia.

No segundo dia de provas, segunda-feira (22), a universidade realizou a aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais II, composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas de Geografia, Biologia, Física e Química.

Oferta de vagas

A oferta total da UFAM para essa edição do PSI 2023 é de 620 (seiscentas e vinte) vagas para os cursos de graduação de diversas áreas. Há oportunidades para os campi da universidade localizados em Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.

Há vagas para os seguintes cursos: Ciências – Matemática e Física; Engenharia de Produção; Engenharia de Software; Engenharia Sanitária; Antropologia; Administração; Sistemas de Informação; Arte Visuais; Comunicação Social-Jornalismo; Letras – Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua Inglesa; Pedagogia; Serviço Social; Ciências Agrárias e do Ambiente; Nutrição; Fisioterapia; Enfermagem; Agronomia; Biotecnologia; Química Industrial; Engenharia de Produção; Farmácia; Educação Física; Comunicação Social – Jornalismo; e Zootecnia.

A UFAM reserva metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos e indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Para mais informações, acesse o edital doPSI 2023 na íntegra.

