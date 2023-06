UFC 289: Amanda Nunes x Irene Aldana transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting fez uma transmissão ao vivo para o evento UFC 289 de sábado, que acontece na Rogers Arena em Vancouver, que serve como o retorno da promoção ao Canadá pela primeira vez em mais de três anos. A luta principal terá a bicampeã Amanda Nunes defendendo o cinturão peso-galo contra Irene Aldana.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee, para assistir junto com o UFC 289 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, o ex-campeão dos leves Charles Oliveira tentará impedir que Beneil Dariush fique um passo mais perto de sua primeira chance de título promocional.

O UFC 289 também contará com uma luta nos meio-médios entre o lutador canadense Mike Malott enquanto ele enfrenta Adam Fugitt, enquanto os empolgantes pesos-pena Dan Ige e Nate Landwehr lutam. O card principal abre com a disputa dos médios entre Eryk Anders e Marc-Andre Barriault.

Assista à watch party do UFC 289 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.