No quinto episódio do UFC 289 Embedded, a campeã de duas divisões Amanda Nunes sai para correr na água com sua filha Reagan, Charles Oliveira recebe uma mensagem inspiradora de casa, Beneil Dariush se encontra com a equipe de transmissão do pay-per-view, Irene Aldana enfrenta a bicampeã antes de sua primeira luta pelo título e muito mais.