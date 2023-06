UFC: A grande jogada de Dana White: Tornando Tyson Fury vs Jon Jones uma realidade

EUem uma emocionante reviravolta nos acontecimentos, UFC Presidente Dana White expressou sua vontade de organizar um confronto monumental entre o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones e WBC campeão dos pesos pesados Tyson Fury, apesar de sua aversão a “lutas de truques”. Ambos os lutadores recentemente se envolveram em uma guerra de palavras nas mídias sociais, preparando o terreno para um possível confronto que está fervendo o mundo do esporte.

Os desejos contrastantes dos dois campeões colocaram lenha na fogueira. jones insiste que a luta deve acontecer dentro do UFC gaiola, mostrando suas proezas nas artes marciais mistas. Por outro lado, Fúriauma força dominante no mundo do boxe, insiste firmemente que a luta seja realizada em um ringue de boxe tradicional, destacando sua própria área de especialização.

Dirigindo-se a Jones diretamente no Instagram, Fury afirmou com confiança: “Jon, você fala sobre estar em uma gaiola, eu não sou um lutador de gaiola, cara. Eu sou um boxeador. O melhor boxeador, na verdade. Então, se você quiser entrar em um ringue de boxe e lutar me, seja meu convidado. Deixe-me saber.” Imperturbável com o desafio, Fury proclamou-se o chefe do jogo de boxeao mesmo tempo em que reconhece Jones como um grande lutador, embora não é um boxeador.

Jones prontamente respondeu às declarações de Fury sobre Twitter, comentando, “Ontem, Tyson disse, ‘nenhum homem nascido de uma mãe pode me vencer.’ Hoje ele diz: ‘Jon nunca pode me vencer em um ringue de boxe.’ Sim, estou feliz por termos esclarecido isso. Você acabou de mudar sua batida mais rápido do que Travis Barkerimpressionante.”

White, reconhecendo a magnitude de um potencial Fúria contra Jones confronto, vê-lo como uma batalha pelo cobiçado título de “homem mais malvado do planeta.” Expressando sua admiração por Fury, White enfatizou que Jones detém a distinção de ser o homem mais malvado do UFC, enquanto Fury poderia potencialmente reivindicar esse título no reino do boxe. presidente do UFC opinou que se Jones lutasse contra Fury, este último sairia vitorioso, destacando o debate em andamento em torno dos dois esportes e seus respectivos combatentes.

Dana White estende convite para Fury

Traçando paralelos com o histórico evento de cruzamento entre Floyd Mayweather e Conor McGregor em 2017, White está preparado para orquestrar outro confronto monumental entre Fury e Jones. No entanto, ele insiste que a luta deve ocorrer no jaula UFC, onde as regras favorecem fortemente Jones devido à sua extensa experiência em artes marciais mistas.

O próprio Fury manifestou interesse em testar as águas do MMA no passado, até participando de sessões de treinamento. Com Branco estendendo um convite aberto, a bola agora está no campo de Fury. White aguarda ansiosamente a ligação, encorajando Fury a aproveitar a oportunidade para determinar quem realmente detém o título de homem mais malvado do planeta.

“Estou dizendo a Tyson Fury, a quem respeito muito, se você realmente quer descobrir quem é o homem mais malvado do planeta, eu farei essa luta”, afirmou White. “Portanto, a oferta está aí, se você quiser fazer isso no UFC. Vamos lá. Vamos responder à pergunta. Mas esses caras não estão lutando contra ele… Você quer o título de homem mais malvado do planeta? Vamos fazê-lo. Estou dentro… O próprio Tyson pode me ligar. Ele tem meu número.”

À medida que a expectativa atinge o auge, fãs e especialistas aguardam ansiosamente o resultado desse possível confronto entre dois campeões pesos pesados de mundos diferentes. A questão permanece: será que Fúria fazer a chamada, aceitando o desafio de entrar no UFC octógono contra Jon Jones e, finalmente, determinar o homem mais malvado do planeta?