UFC: Amanda Nunes vence Irene Aldana e mantém cinturão peso-galo no UFC 289 antes de anunciar sua aposentadoria

Amanda Nunes bater Irene Aldana por decisão unânime em UFC 289 na noite de sábado para manter seu título peso-galo antes anunciando sua aposentadoria.

Nunes dominou a luta, acertando muito mais rebatidas do que a adversária, enquanto o corner de Aldana repetidamente incentivava a lutadora a partir para a ofensiva. “Foi exatamente como eu imaginei isso em minha mente. Eu fiz o que deveria fazer”, disse Nunes sobre sua vitória. “Quando comecei a misturar as coisas. … (Aldana) não conseguia fazer nada.”

Nunes entrou na coletiva pós-luta de muletas, revelando que sofreu danos nos nervos em uma perna por algum tempo. “Eu fiz tudo, Eu quebrei muitos recordes”, disse ela sobre sua reputação, acrescentando que quer ser lembrada como a maior lutadora de todos os tempos.

Amanda Nunes comemora com a filha após derrotar Irene Aldana.LAPRESSE

Nunes disse que gostaria de continuar envolvida com artes marciais mistas no futuro e gostaria de treinar uma campeã feminina, mas primeiro levará tempo para passar um tempo com sua esposa e família no Brasil.

Aldana sofreu golpes repetidos no rostocom uma cotovelada abrindo um corte no rosto.

presidente do UFC Dana White elogiou Nunes após seu anúncio, acrescentando que ela era um ícone do esporte. “Tem sido incrível trabalhar com ela. Ela é um ser humano tão bom … se ela está pronta para ir, você deve ficar feliz por ela”, disse ele.

Branco acrescentou que Aldana foi levado para um hospital para avaliação após a luta.

Charles Oliveira, ponta-direita, e Beneil Dariush lutam no peso leve.LAPRESSE

Oliveira venceu por nocaute técnico

Charles Oliveira vencida por nocaute técnico no evento co-principal contra Beneil Dariush no luta leve para estabelecer uma potencial luta pelo título contra o campeão dos leves Islam Makhachev em Abu Dhabi no outono. “Ele tem o cinturão e eu quero ser campeão, então preciso passar por ele. Claro que quero lutar com ele”, disse Oliveira.

Também, Aiemann Zahabi ganhou por nocaute contra Aoriqilenge Mike Malott bater Adam Fugitt por submissão. Diana Belbita ganhou na fase preliminar da luta, enquanto Nelson e Zahabi ganhou nas preliminares. Marc-Andre Barriault venceu sua luta no peso médio no card principal antes Malotté a vitória do brasileiro na categoria dos meio-médios.

Mike Malott reage após derrotar Adam Fugitt por finalização.LAPRESSE

lenda da luta Georges St-Pierre compareceu à luta e sentou-se ao lado da jaula com muitos lutadores dizendo que não sabiam de sua presença até depois de suas respectivas lutas.

Uma grade caiu durante a saída de Malott, enviando fãs caindo no chão e acertando um dos cornermen do lutador canadense no quadril. A Rogers Arena divulgou posteriormente um comunicado detalhando o acidente. “Nossa equipe de arena trabalhou rapidamente para realocar os torcedores na área afetada e nenhum ferimento grave foi relatado“, leia o comunicado.

Dan Ige, à esquerda, e Nate Landwehr lutam durante a luta dos penas no UFC 289.LAPRESSE

O cartão de luta foi um sellout com 17.628 presenças. White disse que Toronto seria uma escolha lógica como o próximo local potencial para uma luta canadense.