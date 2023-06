UFC: Conor McGregor é acusado de agressão sexual violenta após jogo das finais da NBA

A mulher se apresentou acusando Conor McGregoro renomado lutador de artes marciais mistas, de estupro seguindo Jogo 4 do Finais da NBA. Os detalhes angustiantes foram revelados por meio de cartas de demanda escritas pelo advogado Ariel Mitchell e obtido por TMZ Sports.

Segundo as cartas, McGregor é acusado de ter violentamente agredido sexualmente a mulher dentro de um banheiro masculino logo após o Vitória do Denver Nuggets sobre o calor de Miami no Kaseya Center em 9 de junho. Cópias das cartas foram recebidas por McGregoro NBAe a Aquecer. Os representantes de McGregor não perderam tempo em negando as acusaçõesafirmando sua falsidade em uma declaração divulgada para TMZ.

Advogado Ariel Mitchellnas cartas, afirma que NBA e Aquecer o pessoal de segurança desempenhou um papel na separação da mulher de sua amiga, levando-a a ser coagido a ir ao banheiro onde McGregor e sua equipe de segurança estavam presentes. Surpreendentemente, Mitchell afirma que o pessoal de segurança de McGregorse recusou a permitir que a mulher fosse embora ou permitir que alguém, incluindo sua amiga, entre no banheiro. Foi neste ponto que McGregor supostamente saiu de uma barraca, beijar a vítima à força enfiando a língua na boca dela.

Mulher alega agressão sexual e busca acordo contra McGregor

De acordo com relatório do TMZ nas cartas, a mulher conseguiu se defender McGregor momentaneamente, alegando que ela precisava usar o banheiro. No entanto, ela afirma que McGregor a obrigou a se envolver em sexo oral contra a vontade dela. A situação piorou ainda mais, quando McGregor supostamente agarrou a mulher e prendeu-a contra a paredetentando submetê-la a mais agressão sexual.

Em uma tentativa desesperada de escapar, a mulher recorreu a repetidamente acotovelando McGregor até que ela foi capaz de se libertar. No entanto, na pressa de fugir, ela inadvertidamente deixou para trás sua bolsa, que a equipe de segurança de McGregor supostamente manteve como “refém” até que ela implorou para que a devolvessem.

Depois de deixar o local em segurança, a mulher denunciou o assalto às autoridades locais. Mitchell afirmou que a mulher está atualmente buscando um acordo com McGregor, a NBA e o Heat em vez de perseguindo uma ação legal.

As acusações contra McGregor são cova e exija uma investigação completa para apurar a verdade. À medida que a história se desenrola, o mundo dos esportes prende a respiração, aguardando novos desenvolvimentos neste incidente angustiante.